Composition probable de l'équipe nationale néerlandaise : Ronald Koeman n'effectuerait que quelques ajustements pour ce dernier match amical

C’est la répétition générale pour les Oranje avant l’entrée dans le vif du sujet. Lundi soir à 20h45, la sélection néerlandaise affrontera l’Ouzbékistan à l’Ichan Stadium de New York. Après la défaite décevante contre l’Algérie, les Néerlandais veulent se rattraper pour aborder la phase finale avec confiance. Le sélectionneur Ronald Koeman a annoncé qu’il n’effectuerait que peu de changements.

Bart Verbruggen a été désigné gardien titulaire et défendra donc les buts lundi soir. Denzel Dumfries effectue son retour à droite de la défense après sa suspension, tandis que Micky van de Ven devrait occuper le couloir gauche. Jurriën Timber, de retour dans le groupe après sa blessure, n’est pas encore certain de débuter. « Nous prendrons la décision cet après-midi », a indiqué Koeman. Si le défenseur central est aligné, il formera la charnière avec Virgil van Dijk, tandis que Jan Paul van Hecke prendra place sur le banc.

Au milieu de terrain, pas de surprise : Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders seront alignés d’entrée. Justin Kluivert, auteur d’une entrée convaincante contre l’Algérie, commencera sur le banc, en attendant son opportunité.

Devant, le choix est plus complexe. Crysencio Summerville, auteur d’une première sortie convaincante contre l’Algérie, devrait retrouver le couloir droit afin de former un duo avec Dumfries, tandis que Cody Gakpo conserve logiquement son côté gauche.

En pointe, Koeman réfléchit encore : il porte Memphis Depay en haute estime, mais l’attaquant des Corinthians n’est pas encore à 100 %. Donyell Malen, auteur d’une saison convaincante à Rome et déjà aligné contre l’Algérie, devrait donc conserver sa place, au moins jusqu’au retour en forme de Depay.

Les remplaçants disputeront un match supplémentaire après les 90 minutes afin que les joueurs qui ne sont pas encore tout à fait en forme puissent tout de même accumuler du temps de jeu, a indiqué Koeman dimanche en conférence de presse. « Nous jouerons le premier match principalement avec l’équipe type, ce qui est aussi bénéfique pour ceux qui ne sont pas à 100 %. Ils pourront ensuite disputer la seconde rencontre, en deux fois 35 minutes. C'est pourquoi nous disputons deux matchs», a expliqué le sélectionneur.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.