Composition probable de l'équipe nationale néerlandaise : Koeman se prononcera sur le cas de De Jong, qui fait l'objet de critiques

L’équipe nationale néerlandaise poursuivra sa Coupe du monde samedi à 19 h contre la Suède, qui a dominé la Tunisie lors de son premier match en s’imposant 5-1. Selon Voetbalzone, le sélectionneur Ronald Koeman devrait aligner à Houston le même onze que dimanche dernier contre le Japon (2-2).

Bart Verbruggen, perfectible sur les buts encaissés face au Japon, obtient toutefois une nouvelle chance. La défense orange, de droite à gauche, alignera Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven.

Malgré les débats sur son positionnement au milieu de terrain, Frenkie de Jong conserve sa place. Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le trio axial.

Crysencio Summerville, buteur pour ses grands débuts en Coupe du monde, aura de nouveau sa chance face aux Scandinaves. Cody Gakpo occupera le couloir gauche, tandis que Donyell Malen sera la pointe de l’attaque orange ; Memphis Depay devra encore se contenter d’un rôle de joker.

Les Néerlandais totalisent une unité, tandis que les Scandinaves comptent déjà trois points. En vingt confrontations, les Oranje ont gagné neuf fois, la Suède sept, et quatre matchs se sont terminés sur un partage.

Les Néerlandais concluront la phase de groupes vendredi à 01h00 face à la Tunisie. Ils connaîtront alors leur adversaire pour les huitièmes de finale, à moins que l’aventure ne s’arrête dès la phase de groupes pour la sélection de Koeman.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.