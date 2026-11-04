Composition probable de l’Ajax : un casse-tête pour Míchel en raison des nombreuses absences

L’Ajax compte plusieurs absents pour son déplacement sur le terrain du FC Midtjylland, jeudi en Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel Sánchez devra donc se creuser la tête pour composer une équipe solide. Ce match européen au Danemark débutera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov et Anton Gaaei manqueront à l’Ajax jeudi, a-t-on appris mercredi. Simon Adingra, Kasper Dolberg et Yves Bissouma ne sont pas non plus disponibles. Steven Berghuis et Daley Blind sont de nouveau en forme, et une place de titulaire se profile pour Berghuis.

Marc ter Stegen gardera les buts à la MCH Arena. Lucas Rosa, à droite, et Owen Wijndal, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de la défense de l’Ajax face à Midtjylland.

Avec autant d’absences, Míchel doit résoudre un casse-tête au milieu de terrain. Le capitaine Davy Klaassen et Jorthy Mokio seront cette fois épaulés par Oscar Gloukh, que l’entraîneur espagnol utilise habituellement sur l’aile gauche.

Déjà entré en jeu à plusieurs reprises, Berghuis sera cette fois titulaire avec l’Ajax. Tolu Arokodare sera le point d’appui le plus avancé des visiteurs amstellodamois, tandis qu’Abdellah Ouazane évoluera sur la gauche.

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L’Ajax a bien préparé ce rendez-vous de jeudi en battant l’AZ 1-0. Midtjylland s’est imposé 3-2 face au FC Nordsjælland au terme d’une rencontre spectaculaire et occupe la tête de la Superligaen avec deux points d’avance sur son poursuivant, le FC Copenhague.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Mokio, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Tolu, Ouazane.