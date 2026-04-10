L’Ajax, désireux de se racheter après sa défaite humiliante 1-2 face au FC Twente la semaine dernière, aura l’occasion de le faire samedi sur la pelouse de la lanterne rouge, Heracles Almelo. L’entraîneur Óscar García s’inquiète surtout pour son milieu de terrain amstellodamois. Le coup d’envoi de la rencontre Heracles – Ajax sera donné à 21h00 et diffusé en direct sur ESPN 2.

Davy Klaassen, Youri Regeer et Kian Fitz-Jim seront également absents contre Heracles. En défense, Takehiro Tomiyasu n’est pas encore suffisamment en forme pour débuter à Almelo, tandis que Joeri Heerkens sera absent plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville, comme annoncé cette semaine.

Maarten Paes, régulièrement critiqué, gardera toutefois les buts ajacides. Anton Gaaei et Lucas Rosa occuperont les postes de latéraux, tandis que Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale.

Jorthy Mokio, qui a prolongé son contrat jeudi, espère briller à Almelo. Sean Steur retrouve également le onze de départ, tandis qu’Oscar Gloukh profite des nombreux forfaits pour se voir offrir une nouvelle chance dans l’entrejeu.

Steven Berghuis retrouve son couloir droit, tandis que Mika Godts aura pour mission d’animer le flanc gauche. En pointe, Wout Weghorst, buteur contre le FC Twente, mènera l’attaque ajacide face à son ancien club.

La deuxième place semble toutefois hors de portée, l’Ajax comptant six points de retard sur Feyenoord, qui affronte ce week-end le troisième, le NEC, à seulement un point des Rotterdamois.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Steur, Gloukh, Mokio ; Berghuis, Weghorst, Godts.