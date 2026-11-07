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Rian Rosendaal
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Composition probable de l’Ajax : Julian Brandt sera-t-il titulaire face au FC Twente ?

Twente vs Ajax
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L’Ajax vise ce dimanche une sixième victoire consécutive face au FC Twente. La grande question est désormais la suivante : Julian Brandt sera-t-il rétabli à temps pour le match à Enschede ? Le coup d’envoi à la Grolsch Veste est prévu à 14 h 30 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 1. 

Face au Twente, Míchel Sánchez maintient Lucas Rosa au poste de latéral droit et Owen Wijndal à gauche. Aaron Bouwman remplace Thilo Kehrer et Dies Janse occupe l’autre poste de défenseur central.

En raison de la blessure de Sofyan Amrabat, Youri Baas monte une nouvelle fois au milieu de terrain pour l’Ajax. Jorthy Mokio et Julian Brandt complètent l’entrejeu du club d’Amsterdam. Absent face au FC Midtjylland, Brandt a suscité l’espoir d’un retour rapide chez Míchel. 

« Julian est toujours une bonne option. C’est un joueur important pour nous. Nous prendrons finalement une décision en fonction de la récupération des joueurs en vue de dimanche », a déclaré l’entraîneur espagnol vendredi lors d’un point presse.

Le capitaine Davy Klaassen débutera comme ailier droit en retrait, avec Abdellah Ouazane sur le flanc gauche. Tolu Arokodare, qui marque souvent, sera le point d’appui dans l’axe de l’attaque de l’Ajax.

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08 nov. 2026

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Une bonne semaine, donc, pour l’Ajax, avec une victoire contre l’AZ (1-0) et une correction infligée au Midtjylland (1-6). Le Twente a fait le plein de confiance grâce à une victoire 3-1 contre Pafos en Ligue Conférence.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal ; Baas, Mokio, Brandt ; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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