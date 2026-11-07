L’Ajax vise ce dimanche une sixième victoire consécutive face au FC Twente. La grande question est désormais la suivante : Julian Brandt sera-t-il rétabli à temps pour le match à Enschede ? Le coup d’envoi à la Grolsch Veste sera donné à 14 h 30 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Face à Twente, Míchel Sánchez maintient Lucas Rosa à droite et Owen Wijndal à gauche aux postes de latéraux. Aaron Bouwman remplace Thilo Kehrer, tandis que Dies Janse occupe l’autre poste en défense centrale.

En raison de la blessure de Sofyan Amrabat, Youri Baas monte une nouvelle fois au milieu de terrain de l’Ajax. Jorthy Mokio et Julian Brandt complètent le milieu amstellodamois. Brandt était absent face au FC Midtjylland, mais Míchel a rapidement exprimé l’espoir de voir l’Allemand faire son retour prochainement.

« Julian est toujours une bonne option. C’est un joueur important pour nous. Nous prendrons finalement une décision en fonction de ce que nous constaterons de la récupération des joueurs en vue de dimanche », a déclaré l’entraîneur espagnol vendredi lors d’un point presse.

Le capitaine Davy Klaassen débutera comme ailier droit en retrait, avec Abdellah Ouazane sur le flanc gauche. Tolu Arokodare, qui marque souvent, sera le point d’appui des Amstellodamois dans l’axe de l’attaque.

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Une bonne semaine, donc, pour l’Ajax, avec une victoire contre l’AZ (1-0) et la correction infligée à Midtjylland (1-6). Twente a fait le plein de confiance grâce à une victoire 3-1 contre Pafos en Ligue Conférence.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal ; Baas, Mokio, Brandt ; Klaassen, Arokodare, Ouazane.