Composition probable de Feyenoord : Van Bronckhorst procède à un seul changement

Feyenoord reprend la Vriendenloterij Eredivisie dimanche sur le terrain du sc Heerenveen, et Voetbalzone s’attend à ce que Giovanni van Bronckhorst s’appuie sur ses joueurs habituels. La rencontre en Frise débutera à 12 h 15 et sera diffusée en direct sur ESPN 2.

Tjark Ernst gardera les buts au stade Abe Lenstra. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol et Javi López composeront la défense des visiteurs de Rotterdam, de droite à gauche. Désormais totalement remis, Watanabe prendra donc la place de Thijs Kraaijeveld, qui a joué mardi contre l’Inter. Jerry St. Juste sera absent en raison d’une blessure.

Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël formeront le milieu de terrain de Feyenoord dans le nord du pays. Targhalline était légèrement malade et s’est entraîné individuellement, mais il est suffisamment remis pour être titulaire.

Pas de surprise en attaque pour Feyenoord. Anis Hadj Moussa débutera à droite, Nacho Ferri sera le point d’appui dans l’axe et le capitaine Luciano Valente évoluera à gauche.

Reiss Nelson et Shaqueel van Persie sont suffisamment remis pour entrer en cours de match, a indiqué Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen et Jakub Moder ne seront pas disponibles dimanche.

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Feyenoord a laissé échapper des points contre Fortuna Sittard (1-1) et s’est donc incliné 0-3 face à l’Inter. Heerenveen a pris trois points contre NEC (1-0) et figure dans le haut du tableau.

Composition probable : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.