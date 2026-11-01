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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Composition pour le choc d'Anfield : une star d'Arsenal fait enfin son retour, et une surprise à Liverpool

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Angleterre

Qui s'imposera dans la bataille d'Anfield ?

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Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Arsenal, au stade d'Anfield, ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League anglaise.

Alexander Isak mène l'attaque des Reds, épaulé par le trio composé de Cody Gakpo, Florian Wirtz et Bradley Barcola.

Le milieu de terrain a quant à lui réservé une surprise avec la titularisation de Trey Nyoni, tandis que le duo Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai prend place sur le banc des remplaçants.

La composition complète de Liverpool est la suivante :

Prochains matchs
FB

FB

Ligue des Champions

04 nov. 2026

LIV

LIV

SLP

SLP

Ligue des Champions

04 nov. 2026

ARS

ARS

Gardien de but : Alisson.

Défense : Araujo, Jaquez, Van Dijk, Kerkez.

Milieu de terrain : Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Attaque : Gakpo, Barcola, Isak.

De l'autre côté, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'appuie sur le trio offensif composé de Kai Havertz, Noni Madueke et Christos Tzolis, avec Martin Ødegaard juste derrière eux.

Tzolis est de retour après sa blessure durant la dernière trêve internationale, pour mener le flanc gauche de l'attaque d'Arsenal.

La composition d'Arsenal est la suivante :

Gardien de but : Raya.

Défense : Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori.

Milieu de terrain : Rice, Zubimendi, Ødegaard.

Attaque : Madueke, Tzolis, Havertz.

Il convient de noter qu'Arsenal compte 21 points et occupe la deuxième place au classement de la Premier League. En cas de victoire au stade d'Anfield, les Gunners prendraient la tête avec un total de 24 points.

De l'autre côté, Liverpool se situe à la cinquième place avec un total de 15 points.

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