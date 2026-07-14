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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Composition officielle : l'Espagne réserve une nouvelle surprise… tandis que la France affiche une puissance écrasante

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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a officialisé le onze des Matadors pour la demi-finale de la Coupe du monde face à la France, mardi soir.

Lamine Yamal mène l’attaque des Matadors aux côtés de Mikel Oyarzabal et d’Alex Baena.

De la Fuente reconduit ainsi Fabián Ruiz pour un deuxième match consécutif, après l’avoir surpris en le titularisant face à la Belgique, tandis que Pedri prend place sur le banc.

La composition officielle de la Roja est la suivante :

Gardien : Unai Simón

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France crest
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Espagne crest
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ESP

Défense : Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Émerick Laporte

Milieu : Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Attaque : Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

De son côté, le onze de Didier Deschamps, sans surprise, aligne Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Mikel Oliseh.

Voici la composition des Bleus :

Gardien : Mike Maignan

Défense : William Saliba, Lucas Digne, Jules Koundé, Dayot Upamecano

Milieu de terrain : Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé

Attaque : Kylian Mbappé

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