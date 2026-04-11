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Composition officielle : Flick cède face à Yamal dans le derby catalan

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
L. Yamal
H. Flick
Espagne
Allemagne

Flick peine à imposer sa stratégie à Yamal

Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé le onze de départ qui affrontera l'Espanyol ce samedi soir, à l'occasion de la 31^e journée de Liga.

Le leader de la Liga vise une victoire qui lui permettrait de compter neuf points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid.

Lamine Yamal est bien titulaire, malgré la volonté de l’entraîneur de le préserver avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Bien que Flick ait opté pour une politique de rotation afin de préserver ses cadres avant le rendez-vous contre l’Atlético, il n’a pas réussi à convaincre Yamal, déterminé à enchaîner les rencontres.

Voici le onze barcelonais aligné :

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP

Juan García, Balde, Araujo, Kubasi, Eric García, Gerard Martín, Gavi, Ferran López, Pedri, Lamine Yamal et Ferran Torres.

Sur le banc barcelonais, Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado et Frenkie de Jong attendaient leur tour.

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