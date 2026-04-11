Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé le onze de départ qui affrontera l'Espanyol ce samedi soir, à l'occasion de la 31^e journée de Liga.

Le leader de la Liga vise une victoire qui lui permettrait de compter neuf points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid.

Lamine Yamal est bien titulaire, malgré la volonté de l’entraîneur de le préserver avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Bien que Flick ait opté pour une politique de rotation afin de préserver ses cadres avant le rendez-vous contre l’Atlético, il n’a pas réussi à convaincre Yamal, déterminé à enchaîner les rencontres.

Voici le onze barcelonais aligné :

Juan García, Balde, Araujo, Kubasi, Eric García, Gerard Martín, Gavi, Ferran López, Pedri, Lamine Yamal et Ferran Torres.

Sur le banc barcelonais, Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado et Frenkie de Jong attendaient leur tour.

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