Le Real Madrid dispute samedi soir son premier match amical officiel de la préparation pour la nouvelle saison face aux Italiens de la Fiorentina, un véritable test pour le projet de José Mourinho, qui fait l'objet d'un suivi intense dans la capitale espagnole.

Le onze de départ retenu par le « Special One » pour cette rencontre s'annonce solide, malgré l'absence de cinq joueurs de la ligne défensive en raison de blessures et de sélections internationales.

Le match verra Lunin garder les cages, tandis que Mourinho s'appuiera sur Trent et Carreras aux postes d'arrière droit et d'arrière gauche respectivement, alors que les deux jeunes Juan Martínez et Mario Rivas se chargeront de l'axe défensif, dans un contexte de crise en défense dont souffre l'équipe.

Au milieu de terrain, Fede Valverde et Camavinga formeront le double pivot habituel, tandis que Güler évoluera au poste de meneur de jeu derrière la ligne d'attaque, avec la participation d'Alexis Ceria sur le côté gauche.

Cette rencontre revêt une importance particulière puisqu'elle marquera la première apparition de Dumfries sous le maillot du Real Madrid, où il évoluera à un poste inhabituel sur le côté droit, ainsi que la première apparition également du jeune Brésilien Endrick en pointe de l'attaque.

Cette confrontation intervient après deux matches d'entraînement disputés par le club madrilène face à Alcorcón et Leganés au centre d'entraînement de Valdebebas, mais elle représente le premier véritable test pour Mourinho afin d'évaluer l'état de forme de ses joueurs avant le coup d'envoi de la saison officielle.