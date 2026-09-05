Les staffs techniques d'Al-Nassr et d'Al-Ittihad ont dévoilé la composition de départ en vue du Clasico très attendu, ce samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Pro League, un match d'une grande importance alors qu'Al-Nassr souhaite poursuivre son départ parfait, tandis qu'Al-Ittihad cherche à retrouver son équilibre et à se rapprocher des sommets du classement.

La rencontre de ce jour constitue un test relevé pour Al-Ittihad, d'autant que l'équipe occupe la cinquième place avec 8 points au terme des 4 premières journées, alors qu'Al-Nassr aborde le match en deuxième position avec 12 points, à la différence de buts derrière le leader Al-Hilal, ce qui fait de la victoire une occasion pour Al-Ittihad de réduire l'écart et de se replacer dans la course au sommet.

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Ronaldo mène la force de frappe d'Al-Nassr

Le Portugais Cristiano Ronaldo mène l'attaque d'Al-Nassr, aux côtés du duo Kingsley Coman et Sadio Mané, tandis que le staff technique s'appuie sur João Félix au milieu de terrain. La composition complète se présente comme suit :

Dans les buts : Nawaf Al-Aqidi.

En défense : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri et Salem Al-Najdi.

Au milieu : Sami Costa, Angelo Gabriel et João Félix.

En attaque : Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman et Sadio Mané.

Sur le banc d'Al-Nassr figurent Bento, Nader Al-Sharari, Saad Al-Nasser, Awad Aman, Abdullah Al-Khaibari, Ayman Yahya, Saad Haqawi, Sami Al-Najei et Abdullah Al-Hamdan, alors que l'entraîneur Ange Postecoglou dispose de plusieurs solutions capables de changer la physionomie du match au cours de ses différentes phases.

En-Nesyri hors des plans de la composition de départ

De l'autre côté, l'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a surpris les supporters en écartant le Marocain Youssef En-Nesyri de la composition de départ, s'appuyant sur le Français George Ilenikhena pour mener la ligne d'attaque dans ce Clasico, une décision qui offre au jeune attaquant une occasion importante de se mettre en valeur lors de l'un des matchs les plus difficiles de la saison.

La composition d'Al-Ittihad se présente ainsi :

Raković dans les buts.

La ligne défensive : Faris Abdi, Danilo Pereira, Hassan Kadesh et Al-Jalidan.

Au milieu : Moukhtar Ali, Dion Lopy et Houssem Aouar, tandis que l'attaque est menée par George Ilenikhena aux côtés de Steven Bergwijn et Ahmed Al-Ghamdi.

De son côté, Al-Nassr cherche à décrocher sa cinquième victoire consécutive et à conserver son sans-faute, tandis qu'Al-Ittihad espère profiter de l'avantage du terrain et du public et s'appuyer sur ses nouveaux éléments offensifs pour mettre fin à la série d'Al-Nassr et se réconcilier avec ses supporters, dans un Clasico dont le résultat pourrait influer sur la physionomie de la compétition lors des prochaines journées.