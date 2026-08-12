Les Espagnols Luis Enrique et Unai Emery, entraîneurs du Paris Saint-Germain et d'Aston Villa, ont dévoilé la composition de leurs équipes en vue de la rencontre tant attendue de ce mercredi soir, en finale de la Supercoupe d'Europe 2026-2027.

Le PSG aborde ce match avec l'ambition d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès, après avoir été sacré la saison dernière en Ligue des champions et avoir conservé son titre de Supercoupe d'Europe. De son côté, Aston Villa cherche à prolonger sa saison historique et à remporter le trophée pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire lors de l'édition 1982.

Luis Enrique lance Akliouche pour la première fois

Enrique a opté pour un 4-3-3, avec Matvei Safonov dans les buts, devant une défense à quatre composée d'Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Au milieu de terrain, Vitinha débute aux côtés de Warren Zaïre-Emery et João Neves, tandis que la ligne d'attaque connaît la première apparition d'Akliouche, arrivé cet été, positionné sur le côté droit, avec Khvicha Kvaratskhelia à gauche et Doué en pointe.

En revanche, Ousmane Dembélé, sacré Ballon d'Or l'an dernier, prend place sur le banc des remplaçants.

Enrique s'était plaint mardi, en conférence de presse, du manque de préparation de la plupart de ses joueurs en raison de leur retour tardif de vacances estivales après avoir participé à la Coupe du monde 2026.

Emery mise sur un 4-4-2

De l'autre côté, Unai Emery a choisi une composition classique en 4-4-2, avec le gardien Bizot, en l'absence d'Emiliano Martínez, devant lequel évolue la charnière centrale composée de Pau Torres et Lindelöf, avec Matty Cash et Ian Maatsen sur les côtés.

Au milieu de terrain, Kamara joue aux côtés de João Gomes, tandis que McGinn et Hemings occupent les ailes, Buendía et Madjo étant à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles

Paris Saint-Germain : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Aston Villa : Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemings – Buendía, Madjo.

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