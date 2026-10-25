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imago-sport-1084917984.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition de l’Ajax : Tolu de retour dans le onze de départ, des changements aussi en défense

Sparta Rotterdam vs Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
Eredivisie

L’Ajax entame à 16 h 45 son match à l’extérieur face au Sparta Rotterdam. L’entraîneur Míchel Sánchez a dévoilé la composition de l’équipe d’Amsterdam.

Marc ter Stegen sera dans les buts à Rotterdam. Devant lui, il y a de nouveau quelques changements : Thilo Kehrer et Dies Janse forment la charnière centrale. Lucas Rosa et Youri Baas occupent les postes de latéraux.  

Le milieu de terrain de l’Ajax change à un poste. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio et Julian Brandt seront titulaires face au Sparta. Davy Klaassen, qui avait débuté contre l’Atalanta, doit se contenter d’une place sur le banc. 

Brandt reculant au milieu de terrain, Viktor Tsygankov occupera le poste d’ailier droit. Tolu Arokodare remplace Marcos Leonardo à la pointe de l’attaque et Abdellah Ouazane, auteur d’un superbe but contre l’Atalanta, débute à gauche.

Composition du Sparta Rotterdam : pas encore connue.

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Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Janse, Baas ; Amrabat, Mokio, Brandt ; Tsygankov, Tolu, Ouazane.

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