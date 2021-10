Compos France - Belgique : Mbappé réintègre le onze

Absent lors du dernier match, Kylian Mbappé retrouve l’équipe de départ des Bleus pour la demie de la Ligue des Nations contre la Belgique.

L’équipe de France défie la Belgique, ce jeudi soir à Turin pour le compte de la Ligue des Nations. Le vainqueur de cette opposition se mesurera à l’Espagne dimanche prochain en finale de la compétition.

Pour cette rencontre face aux Diables Rouges, Didier Deschamps a fait le choix de garder le même système tactique que celui qui lui a donné satisfaction face à la Finlande. Il a seulement opéré quelques changements au niveau des titulaires.

La composition de l'Equipe de France pour affronter la Belgique ! 🇧🇪🇫🇷 #BELFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/uCpRe1rM9I — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

Koundé préfère à Kimpembe

Kylian Mbappé, qui avait été blessé lors du précédent match, retrouve sa place dans le onze. Il remplace numériquement Anthony Martial. Le Parisien sera associé à Karim Benzema en attaque, et avec Antoine Griezmann en soutien derrière eux dans un rôle de milieu axial.

Sur les côtés, en tant que pistons, on retrouve Théo Hernandez et Benjamin Pavard. Dans l’entrejeu, on a fait confiance au duo Adrien Rabiot et Paul Pogba, tandis que N’Golo Kanté brille par son absence.

Derrière, notons la présence de Jules Koundé comme axial en lieu et place de Presnel Kimpembé. Ce dernier n’est pas au mieux de sa forme actuellement et Deschamps l’a parfaitement remarqué. Raphael Varane et Lucas Hernandez sont aussi alignés d’entrée. Bien sûr, dans les buts, on retrouve l’intouchable Hugo Lloris.