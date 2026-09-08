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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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« Compliquée » : Pellegrini fait le point sur la situation d'Al-Zalzouli

Lille vs Bétis Séville
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M. Pellegrini
A. Ezzalzouli
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L'équipe andalouse se prépare pour un affrontement européen face à Lille

Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, a fait de récentes déclarations concernant l'état physique du Marocain Abde Ezzalzouli, indiquant que le joueur n'a pas encore retrouvé la totalité de sa forme, en raison de la blessure dont il souffre au genou.

Le technicien a expliqué que la raison de l'absence d'Ezzalzouli lors des derniers matches est la persistance des douleurs provoquées par cette blessure, affirmant que son retour sur les terrains dépend de l'évolution de son état dans les prochains jours.

Le site Hesport marocain a rapporté les propos de Pellegrini, qui a déclaré : « Abde n'est pas encore parvenu au stade de la guérison totale », décrivant la blessure au genou comme « complexe » et lui causant une gêne notable.

Le technicien chilien a exprimé son souhait de voir le joueur surmonter les séquelles de la blessure et retrouver rapidement l'intégralité de ses moyens, afin de redevenir disponible pour figurer dans l'effectif de l'équipe et prendre part aux compétitions.

Ezzalzouli poursuit son absence des rangs du Betis à un moment important, alors que l'équipe se prépare à disputer son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, lorsqu'elle se rendra chez le Lille français, ce mardi soir.

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