Interrogé sur la possibilité que le temps de Neuer touche à sa fin, compte tenu de son erreur avant le but record d’Augsbourg et de la présence de Jonas Urbig, prêt à lui succéder, Hoeneß a répondu : « Non, pas du tout. Tout le monde a le droit de commettre une erreur de temps en temps. » Et d’ajouter : « Je trouve aussi toute la discussion autour de Joshua Kimmich complètement ridicule. Les joueurs qu’on encense autant en ce moment doivent d’abord gagner une place de titulaire dans leur club. »

Des piques, en quelque sorte indirectes, à l’adresse de deux joueurs munichois en pleine ascension : Urbig, héritier de Neuer, et Tom Bischof, remplaçant de Kimmich, avaient récemment reçu beaucoup d’éloges après leurs apparitions avec l’équipe d’Allemagne. Mais aucun des deux n’est encore un titulaire au Bayern. Urbig a certes été amené à remplacer Neuer de plus en plus souvent ces derniers temps, et a même dû le faire la saison dernière en raison de la propension de ce dernier aux blessures. Au Bayern, Bischof se contente actuellement surtout de brèves entrées en jeu : il n’a été titularisé que deux fois cette saison.

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp avait, comme prévu mais contre la volonté de l’intéressé, renvoyé le capitaine Kimmich chez lui après les deux premiers matches de Ligue des nations contre les Pays-Bas et la Grèce, en même temps qu’une grande partie du groupe initial. Lors du troisième match, contre la Serbie, le milieu de terrain composé notamment d’Aleksandar Pavlovic, de Bischof et de Florian Wirtz a convaincu. L’équipe d’Allemagne a également convaincu lors du match retour contre la Grèce, sans toutefois parvenir à faire mieux qu’un 0-0.

Des débats ont ensuite eu lieu dans les médias sur la possibilité de se passer de Kimmich, notamment parce que celui-ci n’avait pas fait bonne figure lors de la défaite 0-1 contre la Grèce à Augsbourg. Samedi, après le 2-2 obtenu au même endroit face aux joueurs d’Augsbourg, le joueur de 31 ans s’est montré particulièrement serein au sujet de ce débat autour de sa place en équipe d’Allemagne.

« Cela fait maintenant onze ans que je suis là. Je sais comment fonctionne ce milieu. La seule chose sur laquelle je peux et dois me concentrer, c’est ma performance. C’est ce que je fais. C’est ce que j’ai fait ces onze dernières années. Je continuerai à le faire. Au bout du compte, ce sont toujours les meilleurs qui jouent. Ces dix dernières années, j’ai plutôt bien réussi à faire partie des meilleurs », a-t-il déclaré.

L’équipe d’Allemagne peut-elle désormais se passer de Joshua Kimmich ? Eberl : « Complètement absurde »

De son côté, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a vigoureusement pris la défense de Kimmich. « J’ai vu que les qualités de Joshua Kimmich avaient été remises en question. Je trouve cela complètement absurde, a déclaré Eberl. C’est un leader qui montre la voie. Oui, il est aussi, d’une certaine manière, le visage d’une équipe qui n’a pas connu beaucoup de succès lors des tournois ces dernières années. Mais pour moi, Joshua Kimmich est un joueur allemand exceptionnel. Nous devrions être heureux d’avoir un tel joueur dans nos rangs. »

Hoeneß n’a pas seulement eu des mots forts pour ceux qui doutent de Neuer et de Kimmich. Après le faux pas du Bayern à Augsbourg et l’occasion manquée de prendre la tête du classement, il s’est aussi agacé de ce qu’il appelle « la blague de l’année ». Il désigne ainsi le fait qu’une pause internationale XXL soit organisée peu après le début de la saison dans le cadre d’une « compétition ridicule comme la Ligue des nations ».

Pour Hoeneß, c’est « une catastrophe » pour les équipes qui comptent de nombreux internationaux : « Nous avons eu 18 joueurs en déplacement. Il est tout à fait normal que le rythme s’en ressente. »

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