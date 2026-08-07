« Complètement invisible », même au Bayern Munich ? Une légende française ne voit aucune chance pour Harry Kane de remporter le Ballon d'Or

Au micro de Sport1, l’ancien international français Emmanuel Petit s’est prononcé contre l’idée de voir Harry Kane remporter le prestigieux Ballon d’Or. « Après cette Coupe du monde, les chances de Harry Kane pour le Ballon d’Or ont diminué, a expliqué l’homme de 55 ans. Si l’on se base uniquement sur la Bundesliga, il serait certainement un candidat. Mais en Ligue des champions et avec la sélection nationale, chaque fois que les choses se sont vraiment tendues, il a le plus souvent disparu. »

Petit avait plusieurs exemples prêts pour étayer son propos. « Harry a complètement disparu lors de la demi-finale retour contre le PSG, a-t-il analysé. Il y avait davantage à faire. Après une saison aussi exceptionnelle, c’est vraiment dommage. C’était la même chose à la Coupe du monde : il a très bien commencé, mais à partir des quarts de finale, il a donné l’impression de manquer à la fois de l’énergie nécessaire et d’un peu de réussite. » L’ancien international français avait les exemples en tête : « Harry a complètement disparu contre le PSG lors de la demi-finale retour », a déclaré Petit.

Est-ce suffisant pour le Ballon d’Or ? L’impressionnant bilan de Kane devant le but

En Bundesliga, Kane a terminé meilleur buteur pour la troisième saison consécutive, avec 36 réalisations. Le joueur de 33 ans a également marqué à dix reprises en DFB-Pokal, aidant le Bayern à décrocher le titre dans les deux compétitions nationales.

Il a aussi démontré son efficacité en Ligue des champions, avec 14 buts en 13 matches. En demi-finale contre le Paris Saint-Germain, il a marqué pour donner temporairement l’avantage 1-0 à son équipe lors d’une spectaculaire défaite 5-4 à l’aller. Au retour, en revanche, il n’a trouvé le chemin des filets que dans le temps additionnel, et son égalisation à 1-1 n’a pas suffi à empêcher l’élimination du Bayern.

Getty Images

Une Coupe du monde amère pour Kane, mais aussi pour ses rivaux

Le parcours de Kane en Coupe du monde s’est lui aussi terminé de façon cruelle, à un souffle de la finale. Dans un scénario dramatique, l’Angleterre a laissé filer une avance tardive contre l’Argentine en demi-finale, ce qui signifie que sa longue attente d’un premier titre mondial depuis 1966 se poursuit. Bien que Kane ait inscrit six buts dans le tournoi, il n’a pas réussi à améliorer son total après les huitièmes de finale contre le Mexique.

Malgré ces revers, de nombreuses voix se sont élevées pour plaider en faveur de Kane comme premier lauréat du Ballon d’Or du Bayern Munich en 45 ans. Petit lui-même ne sait pas exactement qui devrait soulever le trophée à sa place : « Je pense qu’il y aura quelques noms devant lui, même si la course devrait rester serrée jusqu’au bout, surtout que des favoris comme Ousmane Dembele, Kylian Mbappe et Michael Olise ont eux aussi déçu vers la fin de la Coupe du monde. »