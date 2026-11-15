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Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a montré pourquoi il porte le brassard en club comme en sélection lors du récent succès de la Norvège en Ligue des nations. Alors qu’il semblait inhabituellement en manque d’énergie sur le terrain, des détails ont émergé sur la rude épreuve physique traversée par le meneur de jeu quelques heures seulement avant le coup d’envoi.

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La maladie explique la prestation discrète d'Odegaard en Ligue des nations

La Norvège s'est imposée sans difficulté face au pays de Galles (3-1) en Ligue des nations, grâce à des buts d'Antonio Nusa, d'Andreas Schjelderup et d'Erling Haaland. Le capitaine Martin Odegaard a toutefois manqué de son éclat habituel, malgré les 90 minutes qu'il a disputées.

Sa prestation discrète a suscité les critiques publiques de l'ancien international norvégien Kjetil Rekdal, qui s'est interrogé sur son niveau d'énergie. Le sélectionneur Stale Solbakken a ensuite pris la défense de son capitaine, révélant qu'Odegaard avait vomi toute la nuit précédant le match.

Rekdal critique sa prestation avant les explications de Solbakken

S'exprimant auprès de TV 2, Rekdal a souligné à quel point le milieu d'Arsenal avait paru effacé par rapport à ses prestations habituelles.

« Je l'ai trouvé terriblement effacé aujourd'hui, a déclaré Rekdal. Il avait l'air fatigué et ne se déplaçait pas comme d'habitude. Je pense qu'il était beaucoup moins en vue qu'il ne l'est habituellement. »

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Solbakken a rapidement clarifié la situation, expliquant que le staff médical et l'encadrement de la Norvège avaient dû faire preuve de souplesse avec le meneur de jeu, avant de convenir à la mi-temps d'un plan pour gérer son temps de jeu.

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« Notre capitaine a passé toute la nuit allongé à cracher, et nous lui avons accordé quelques libertés supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, a déclaré Solbakken. Quand on passe toute la nuit allongé à vomir, c'est comme ça. Tout le mérite lui revient d'être allé jusqu'au bout. Nous avons discuté pendant la pause : il devait se donner à fond dès le début et nous prévenir quand il n'en pourrait plus. »

Ses coéquipiers saluent son leadership et sa résistance

Dans le vestiaire norvégien, la détermination d'Odegaard à jouer malgré la maladie a suscité l'admiration de ses coéquipiers en sélection. Le défenseur David Moller Wolfe a salué la capacité du milieu à dicter le rythme malgré son état physique.

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« C'est absolument fou, a déclaré Wolfe en zone de presse. Il contrôle le rythme du match comme il le veut et comme nous avons pris l'habitude de le voir faire. Cela en dit long sur lui, sur le joueur et le leader qu'il est. »

Entré en jeu en seconde période, Patrick Berg a exprimé le même sentiment, reconnaissant que le groupe savait que son capitaine avait passé une nuit difficile.

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« J'avais compris que Martin avait passé une mauvaise nuit, a déclaré Berg à propos de son coéquipier. Ce n'est pas vraiment l'idéal quand on s'apprête à jouer un match de football. C'est fort de sa part d'avoir pu aller jusqu'au bout. »

La récupération devient la priorité après un match éprouvant

Après avoir puisé dans ses réserves pour disputer l'intégralité des 90 minutes face au pays de Galles, Odegaard va désormais se concentrer sur sa guérison complète. La Norvège comme Arsenal espéreront que l'effort physique fourni alors qu'il était malade ne lui laissera pas de fatigue durable, tandis que le milieu poursuit ses engagements en club et en sélection.