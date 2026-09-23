Le journaliste Juanma Castaño, présentateur d'émissions sur la chaîne « Cadena COPE », a présenté ses excuses après la controverse suscitée par la comparaison qu'il a établie entre la chaîne du Real Madrid et le journal basque « Gara », dans une tribune d'opinion publiée hier mardi dans le journal ABC.

Le club madrilène a réagi en publiant un communiqué dans lequel il a affirmé que l'article en question « constitue une pratique extrêmement grave qui dépasse toutes les limites ».

Castaño a déclaré au cours de son émission Partidazo de COPE : « La comparaison, la métaphore, est exagérée. La comparaison n'avait pas lieu d'être, et je présente mes excuses pour avoir comparé la télévision du Real Madrid au journal Gara. Je n'aurais pas dû le faire dans cet article. »

Il a poursuivi : « Cela dit, mon opinion sur la chaîne du Real Madrid est exactement la même que celle que j'ai exprimée dans le reste de l'article, une opinion que j'avais hier et qui restera inchangée jusqu'à ce qu'ils modifient leur façon de faire. »

Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté Mundo Deportivo : « Je retire la comparaison, mais la chaîne du Real Madrid ment, manipule, cible et harcèle. Que cela soit clair. Je retire la comparaison, elle est malvenue et erronée de ma part... Voilà mon opinion, sans aucune comparaison, et je réitère mes excuses à ce sujet. »

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Dans son article intitulé « Le Real Madrid en état de guerre », Juanma Castaño a critiqué ce qu'il a décrit comme un état de conflit permanent autour du Real Madrid, estimant que réduire les problèmes de l'équipe à l'arbitrage revient à ignorer d'autres crises au sein du club, tout en reconnaissant que certaines décisions arbitrales controversées lors du derby de Madrid méritaient d'être débattues.

Castaño a adressé de vives critiques à la chaîne du Real Madrid, estimant que sa ligne éditoriale s'inscrit dans un discours qui entretient le sentiment permanent du club d'être une cible, avant d'utiliser sa comparaison controversée.

Il convient de rappeler que le journal « Gara » est historiquement lié au groupe séparatiste ETA, qui a été impliqué pendant des décennies dans des actes de violence et des attaques armées en Espagne. Le journal avait publié à plusieurs reprises des communiqués et des entretiens avec des dirigeants du groupe, ce qui a amené le Real Madrid à qualifier la comparaison de Castaño de « pratique extrêmement grave ».