Como, Sánchez détruit une Ferrari de 350 000 euros au Nürburgring : indemne après l’accident

Robert Sanchez, gardien de Côme prêté par Chelsea, est sorti indemne d’un violent accident au Nürburgring, en Allemagne, alors qu’il conduisait une Ferrari 488 Challenge Evo d’une valeur d’environ 350 000 euros.

Le portier espagnol de 28 ans a percuté les barrières à environ 110 km/h en abordant le célèbre virage Caracciola-Karussell. Le choc a détruit l’avant de la voiture et contraint les organisateurs à interrompre la session pendant environ une heure.

Comme le rapporte The Sun, un témoin britannique, qui se trouvait sur la piste juste derrière lui, a raconté que Sánchez roulait à une vitesse excessive. Le gardien est immédiatement sorti de la voiture, apparemment indemne, et a même aidé à ramasser les morceaux de la Ferrari.

Sánchez participait à une journée de conduite organisée par Circuit Days, avec six amis. Le Nürburgring, surnommé l’Enfer vert, est l’un des circuits les plus exigeants au monde. Il a été le théâtre du terrible accident de Niki Lauda en 1976.

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Ce n’est pas le premier incident lié à la conduite pour le gardien : en avril dernier, il avait écopé d’une amende de 1 520 livres sterling pour excès de vitesse dans le Surrey. L’Espagnol est également connu pour sa passion pour les voitures de luxe et sa collection de supercars.