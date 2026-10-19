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Ligue des Champions
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Como-Manchester United, avant-match de Ligue des champions : Manchester United veut absolument se relancer à l’approche d’un déplacement délicat en Italie

Como vs Manchester United
Ligue des Champions
Como
Manchester United

Présentation complète du match entre Como 1907 et Manchester United F.C. en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue leurs derniers résultats sur les scènes nationale et européenne, la forme des deux équipes et les principaux enjeux avant cette rencontre de la 3e journée, dont le coup d’envoi sera donné tôt mercredi au stade Giuseppe Sinigaglia, à Côme.

Como contre Manchester United : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Stadio G. Sinigaglia

Le coup d’envoi du match entre Como 1907 et Manchester United F.C. sera donné le 21 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

La surprise italienne accueille Manchester United

Como 1907 reçoit le géant anglais Manchester United au pittoresque stade Giuseppe Sinigaglia pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Portée par l’enthousiasme de son public, l’ambitieuse équipe de Cesc Fàbregas entend mettre son jeu offensif fluide à l’épreuve face à un adversaire de renom. Pour Manchester United, ce déplacement en Lombardie est une occasion cruciale de décrocher sa première victoire dans la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir laissé échapper des points à Madrid.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como frappe fort à Florence avec trois buts à l’extérieur

Como 1907 aborde son rendez-vous européen de mercredi avec une grande confiance après son impressionnante victoire 3-1 sur le terrain de l’ACF Fiorentina en Serie A, dimanche 18 octobre. Les buts de Mattia Liberali (31e) et Nico Paz (35e) ont rapidement donné un net avantage à l’équipe de Fàbregas, avant qu’Anastasios Douvikas ne scelle la victoire en seconde période. Grâce à la créativité de Nico Paz, Maxence Caqueret et Mattia Liberali, Como arrive en pleine réussite offensive pour cette soirée historique de mercredi.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United tenu en échec dans le derby des Pennines avant son déplacement européen

Manchester United se rend dans le nord de l’Italie avec l’espoir de mettre fin à une série de résultats délicats, toutes compétitions confondues. Après sa défaite 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid lors de la 2e journée de Ligue des champions, le 13 octobre, United a obtenu un match nul 1-1 face à son grand rival Leeds United à Elland Road, dimanche 18 octobre, Bryan Mbeumo ayant ouvert le score à la 35e minute. Emmené par son capitaine au milieu de terrain Bruno Fernandes, aux côtés de l’attaquant excentré Bryan Mbeumo et d’Amad Diallo, United veut prendre rapidement le contrôle du match en Italie.

Actualités des équipes & effectifs

Como vs Manchester United Équipes probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como est entraîné par Cesc Fabregas, mais aucune composition confirmée ni information sur d’éventuelles blessures n’est disponible avant la rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United est dirigé par Michael Carrick. Aucun détail confirmé sur l’effectif ni aucune information sur d’éventuelles blessures n’est actuellement disponible. De nouvelles informations seront ajoutées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme du moment

COM

COM - Forme

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
N0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Como aborde cette rencontre avec deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches, au cours desquels il a marqué neuf buts et en a encaissé trois. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul et vierge sur le terrain de la Roma en Serie A, après sa seule défaite sur cette période, un revers 2-0 face à Frosinone. Le temps fort de cette série est survenu en Ligue des champions, avec une victoire 4-1 contre le RB Leipzig. Como a également battu Parme 2-1 en Serie A. Son dernier résultat en Ligue des champions reste toutefois une défaite 3-2 face au Feyenoord, qui complique sa situation dans le groupe.

Manchester United peine à trouver de la régularité : le club n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, une série qui comprend trois défaites. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur une défaite 2-0 face à l’Atletico Madrid en Ligue des champions. United a également fait match nul 1-1 contre Tottenham et Fulham en Premier League, et s’est incliné 3-2 contre Brighton en Carabao Cup ainsi que 1-0 face à Manchester City. Avec seulement trois buts marqués et six encaissés en cinq matches, ce bilan souligne l’ampleur du défi qui attend Carrick.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Como et Manchester United n’est recensée dans les données disponibles. Ce match constitue la première confrontation officielle entre les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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