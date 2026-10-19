Como contre Manchester United : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Le coup d’envoi du match entre Como 1907 et Manchester United F.C. sera donné le 21 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

La surprise italienne accueille Manchester United

Como 1907 reçoit le géant anglais Manchester United au pittoresque stade Giuseppe Sinigaglia pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Portée par l’enthousiasme de son public, l’ambitieuse équipe de Cesc Fàbregas entend mettre son jeu offensif fluide à l’épreuve face à un adversaire de renom. Pour Manchester United, ce déplacement en Lombardie est une occasion cruciale de décrocher sa première victoire dans la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir laissé échapper des points à Madrid.

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Como frappe fort à Florence avec trois buts à l’extérieur

Como 1907 aborde son rendez-vous européen de mercredi avec une grande confiance après son impressionnante victoire 3-1 sur le terrain de l’ACF Fiorentina en Serie A, dimanche 18 octobre. Les buts de Mattia Liberali (31e) et Nico Paz (35e) ont rapidement donné un net avantage à l’équipe de Fàbregas, avant qu’Anastasios Douvikas ne scelle la victoire en seconde période. Grâce à la créativité de Nico Paz, Maxence Caqueret et Mattia Liberali, Como arrive en pleine réussite offensive pour cette soirée historique de mercredi.

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Manchester United tenu en échec dans le derby des Pennines avant son déplacement européen

Manchester United se rend dans le nord de l’Italie avec l’espoir de mettre fin à une série de résultats délicats, toutes compétitions confondues. Après sa défaite 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid lors de la 2e journée de Ligue des champions, le 13 octobre, United a obtenu un match nul 1-1 face à son grand rival Leeds United à Elland Road, dimanche 18 octobre, Bryan Mbeumo ayant ouvert le score à la 35e minute. Emmené par son capitaine au milieu de terrain Bruno Fernandes, aux côtés de l’attaquant excentré Bryan Mbeumo et d’Amad Diallo, United veut prendre rapidement le contrôle du match en Italie.

Actualités des équipes & effectifs

Como est entraîné par Cesc Fabregas, mais aucune composition confirmée ni information sur d’éventuelles blessures n’est disponible avant la rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United est dirigé par Michael Carrick. Aucun détail confirmé sur l’effectif ni aucune information sur d’éventuelles blessures n’est actuellement disponible. De nouvelles informations seront ajoutées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme du moment

Como aborde cette rencontre avec deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches, au cours desquels il a marqué neuf buts et en a encaissé trois. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul et vierge sur le terrain de la Roma en Serie A, après sa seule défaite sur cette période, un revers 2-0 face à Frosinone. Le temps fort de cette série est survenu en Ligue des champions, avec une victoire 4-1 contre le RB Leipzig. Como a également battu Parme 2-1 en Serie A. Son dernier résultat en Ligue des champions reste toutefois une défaite 3-2 face au Feyenoord, qui complique sa situation dans le groupe.

Manchester United peine à trouver de la régularité : le club n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, une série qui comprend trois défaites. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur une défaite 2-0 face à l’Atletico Madrid en Ligue des champions. United a également fait match nul 1-1 contre Tottenham et Fulham en Premier League, et s’est incliné 3-2 contre Brighton en Carabao Cup ainsi que 1-0 face à Manchester City. Avec seulement trois buts marqués et six encaissés en cinq matches, ce bilan souligne l’ampleur du défi qui attend Carrick.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Como et Manchester United n’est recensée dans les données disponibles. Ce match constitue la première confrontation officielle entre les deux clubs.