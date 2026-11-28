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Mattia Liberali se confie sur son passé, son présent et son avenir.

Le milieu offensif de Como (né en 2007, ancien joueur du Milan) a déclaré à SportWeek, l’hebdomadaire vendu le samedi avec La Gazzetta dello Sport : « Ma première convocation en équipe nationale A ? Je jouais à FC 27 sur PlayStation pour essayer ma carte. Enfin, devrais-je dire : les mois précédents, entre les matches et les déplacements, je n’avais presque jamais trouvé le temps. J’ai marqué plusieurs buts avec mon personnage, mais il n’était pas très fort : je l’ai mis en évolution et il s’améliore. »

« J’ai vu sur la discussion de l’équipe le message écrit par Caqueret : “Bravo, Matti !” J’ai ouvert WhatsApp, tout le monde m’avait félicité. Puis je vais sur Instagram et la première publication qui apparaît est la vidéo de Mancini annonçant les noms des joueurs convoqués : le mien y figurait aussi. J’ai d’abord appelé mes parents. Ils me connaissent bien, ils savent que je ne montre pas à 100 % ce que je ressens. Ils m’ont demandé : “Mais tu es heureux ou pas ?”, parce qu’en effet, je n’en avais pas l’air. J’avais hâte, mais je suis quelqu’un de très pragmatique : je voulais y aller et vivre cette expérience. C’est tout. Avant, je n’arrive pas à me réjouir autant. »

« À Coverciano, c’était étrange. J’y étais déjà allé avec les sélections de jeunes, mais avec les A, c’est vraiment tout autre chose. On ressent une pression différente. Et puis il y a les nouveaux coéquipiers, des joueurs qui évoluent à Manchester City, Arsenal, l’Inter. Je connaissais déjà Calafiori et il m’a aidé. Sur le terrain, Donnarumma, mais aussi Gatti, te gardent vraiment concentré. Et puis Bonucci et aussi Bollini, que j’avais déjà eu comme entraîneur. »

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« Mancini ne m’a rien dit de particulier. Sur le plan du jeu, il m’a juste parlé de deux ou trois déplacements. Pour le reste, il m’a souhaité la bienvenue en me disant de rester tranquille. »

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« Ce qu’on s’est dit avec Cisse ? Le football est imprévisible, tout se passe très vite : on dirait qu’une vie entière s’est écoulée, alors que cela ne fait qu’un an. Ce qui m’a beaucoup fait rire, c’est la conférence de presse, parce que l’autre jour encore, on était ensemble dans le vestiaire de Catanzaro. »

« En Serie B, ça n’a pas été facile au début. C’était ma première expérience loin de chez moi et j’arrivais d’un club comme le Milan : beaucoup de jeunes sous-estiment la différence entre une équipe Primavera et la Serie B. L’entraîneur, le directeur et le staff m’ont beaucoup aidé. J’ai passé les premiers mois à la salle de sport pour prendre du muscle, je ne jouais pas. Ils me disaient de rester tranquille, mais ça a été dur. Ensuite, quand on voit les premiers résultats, on comprend qu’on est sur la bonne voie. Tout dépend toujours de soi : des efforts qu’on fournit et de son dévouement. J’ai pris 7 kilos de muscle, mais je dois encore en prendre. Je sens vraiment la différence quand je joue, surtout dans les duels avec les autres joueurs. Ce n’est pas comme si j’étais devenu un bodybuilder, hein. »

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« Ma vente par le Milan ? Honnêtement, je n’avais pas compris les raisons du Milan. À Catanzaro, j’ai dû davantage me remettre en question, cela m’a beaucoup aidé à faire une introspection, à mieux me connaître. L’été dernier, j’étais honoré de l’intérêt du Milan. J’avais aussi reçu des messages de dirigeants, de personnalités importantes du club. Mais avec mon agent Alessandro Lucci, j’avais choisi dès le départ d’aller à Como pour progresser graduellement : la décision était déjà prise. Et je l’avais prise à mille pour cent, sans hésitation. Ces dernières années, j’ai compris que les décisions, c’est toi et toi seul qui dois les prendre. Tu peux demander conseil, bien sûr, mais le dernier mot doit te revenir. »

« Avec Fabregas, nous avons discuté, mais il n’y avait pas grand-chose à dire. Il m’a suffi de regarder l’équipe et son style de jeu : je pense qu’il correspond bien à mes caractéristiques. Como est un club jeune, composé de garçons humbles mais ambitieux, qui ont tous la tête sur les épaules. C’est ce qui fait que les habitants s’attachent tous à l’équipe. »

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« Nico Paz m’a impressionné par sa force physique, son gabarit est vraiment impressionnant. Je ne m’y attendais pas. Il y a aussi son sens du travail, son humilité et même son travail défensif. »

« Mentalement, Baturina est très fort, sûr de lui, arrogant juste ce qu’il faut. »

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« Qui choisirais-je comme coéquipier pour le reste de ma carrière ? Caqueret. C’est une machine de guerre qui ne s’arrête jamais. Je le laisse courir et moi, je joue. »

« Maurizio Viscidi, responsable des sélections italiennes de jeunes, a dit que j’étais le talent le plus espagnol du football italien ? Sur le plan du jeu, je me reconnais dans cette description, j’aime beaucoup cette façon de concevoir le football. Et ici, à Como, notre façon de jouer est assez espagnole. J’ai encore énormément de choses à améliorer, j’aimerais être plus conscient de mes qualités de footballeur. »

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« Un dîner avec Olise ? Je lui demanderais comment il fait pour rester aussi calme en toutes circonstances, concentré alors qu’il est aussi au centre de l’attention par sa façon d’être. »