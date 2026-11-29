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Como-Juventus est le choc de la 13e journée de Serie A 2026-2027, avec un coup d’envoi à 20 h 45 au stade Sinigaglia, au bord du lac.

Sur le papier, c’est une véritable confrontation directe entre deux prétendants à une place qualificative pour la Ligue des champions. Avant la rencontre, l’équipe à domicile devance la Juventus au classement avec 26 points, tout en occupant la 5e place. Elle reste sur une bonne dynamique après sa victoire contre l’AEK Athènes, qui a redonné de l’enthousiasme aux hommes de Cesc Fabregas en Europe. La Juventus de Luciano Spalletti est elle aussi en progrès. Elle compte 21 points, mais a signé deux victoires et un nul lors de ses trois derniers matches. Son succès contre l’Omonia a également redonné beaucoup de confiance à son attaque.

COMO-JUVENTUS 1-0

BUTEUR : 45+1' Nico Paz (C)

BUTS ET TEMPS FORTS



45+1' BUT : Da Cunha élimine nettement Cambiaso sur le côté droit et obtient un coup franc que se charge de tirer Nico Paz. L’Argentin tente de surprendre la défense de la Juventus et y parvient. Vicario écarte bien le ballon du but, mais trop tard : le bracelet de l’arbitre Mariani vibre grâce à la technologie sur la ligne de but et confirme le 1-0.



38' OCCASION : Nouvelle frappe du Como depuis l’intérieur de la surface et nouvel arrêt de Vicario, qui se détend sur sa gauche pour repousser la tentative de Nico Paz. Le jeu est arrêté : il y avait hors-jeu.



36' DOUBLE CHANGEMENT DE FABREGAS : Milla et Valle rencontrent tous deux des problèmes physiques. Fabregas procède donc à deux changements en milieu de première période. Valle avait également reçu un avertissement lors de l’action ayant entraîné l’expulsion de Kolo Muani. Ricci et Kaiki entrent à leur place.



34' ÉNORME OCCASION : Superbe action au sol de la Juventus, conclue par un une-deux à l’entrée de la surface entre Cambiaso et Woltemade. L’attaquant originaire de Brême réalise un contrôle de volée exceptionnel de l’extérieur du pied et se retrouve seul face à Butez, qui tente une sortie désespérée. Il essaie de le lober, mais le ballon passe de peu au-dessus.



33' OCCASION : Le Como construit de nouveau sur la droite et permet à Yan Couto de frapper à l’entrée de la surface. L’ancien joueur de Dortmund décoche une frappe sèche et puissante à ras de terre, mais Vicario effectue un arrêt vigilant.



20' OCCASION : Contre-attaque rapide et directe de la Juventus. McKennie arrive jusqu’à l’entrée de la surface, repique dans l’axe en faisant tomber Valle et sert Koopmeiners au centre. Celui-ci se met le ballon sur son pied gauche et frappe, mais Butez capte le ballon au sol.



14' Nouvel arrêt de Vicario, cette fois sur une tête de Nico Paz dans les six mètres, malgré la pression d’un adversaire, après une remise de Baturina.



5' EXPULSION : Alors que la Juventus part en contre, Valle s’accroche à Kolo Muani pour l’empêcher de repartir. L’attaquant français réagit en se dégageant et lui porte un coup au visage de la main ouverte. Mariani ne voit pas le geste, mais son assistant attire son attention. L’arbitre sort un carton rouge pour le Français et un jaune pour l’Espagnol.



4' OCCASION : Da Cunha se défait du marquage de Lucumi et frappe fort vers le poteau opposé, mais Vicario se détend et détourne le ballon en corner.



0' Coup d’envoi au stade Sinigaglia à 20 h 45



INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

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COMO-JUVENTUS : LA FEUILLE DE MATCH



Como-Juventus 1-0



Buteur : 45+1 Nico Paz (C)



COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Chalobah, Valle (36' Kaiki) ; Milla (36' Ricci), Perrone ; Da Cunha, Paz, Baturina ; Douvikas.

Remplaçants : Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Entraîneur : Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik ; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso ; Kolo Muani, Woltemade.

Remplaçants : Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Entraîneur : Luciano Spalletti.



Arbitre : Mariani

Avertissements : Valle (C), Da Cunha (C)

Expulsion : Kolo Muani (J)