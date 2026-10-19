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Ligue des Champions
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Como contre Manchester United en Ligue des champions de l’UEFA : sans victoire depuis six matches, Manchester United face à une pression intense

Como vs Manchester United
Ligue des Champions
Como
Manchester United

L’ambitieux Como de Cesc Fàbregas espère prolonger son impressionnant bilan de 32 sur 40 à domicile, au stade Giuseppe Sinigaglia, face à un Manchester United ébranlé par une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

Como contre Manchester United : les détails du match

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Ligue des Champions - Journée 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 reçoit Manchester United F.C. le mercredi 21 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

Le Como de Cesc Fàbregas, en pleine forme, vise un géant en difficulté

Le Como ambitieux de Cesc Fàbregas accueille Manchester United en Lombardie avec le plein de confiance après sa victoire 3–1 sur le terrain de la Fiorentina en Serie A. À l’inverse, Manchester United arrive dans le nord de l’Italie sur une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Après avoir déjà écrasé le RB Leipzig 4–1 à domicile lors de la première journée de la Ligue des champions, l’équipe surprise italienne vise son plus grand succès européen à ce jour face à un Manchester United en quête d’un nouvel élan.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como marque les esprits avec trois buts à Florence

Como 1907 aborde son rendez-vous européen de mercredi avec une confiance débordante après son impressionnante victoire 3–1 sur le terrain de l’ACF Fiorentina en Serie A, le dimanche 18 octobre. Les buts inscrits par Mattia Liberali (31e) et Nico Paz (35e) ont rapidement donné un net avantage à l’équipe de Fàbregas, avant qu’Anastasios Douvikas ne scelle les trois points en seconde période. Porté par la créativité de Nico Paz, Maxence Caqueret et Mattia Liberali, Como aborde la soirée historique de mercredi avec une attaque en grande forme.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United tenu en échec dans le derby des Pennines avant son déplacement européen

Manchester United se rend dans le nord de l’Italie avec l’objectif de mettre fin à une série de résultats décevants, toutes compétitions confondues. Après une défaite 2–0 sur le terrain de l’Atlético Madrid lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 13 octobre, United a concédé le nul 1–1 face à son grand rival Leeds United à Elland Road, le dimanche 18 octobre. Bryan Mbeumo avait ouvert le score à la 35e minute. Emmené par son capitaine au milieu de terrain Bruno Fernandes, aux côtés des attaquants de côté Bryan Mbeumo et Amad Diallo, United entend prendre rapidement le contrôle du match en Italie.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Le duel clé : Nico Paz contre Bruno Fernandes

Le maître à jouer : L’international argentin Nico Paz a livré une prestation magistrale contre la Fiorentina (1 but, 1 passe décisive, note de 8,2). Ses percées balle au pied et ses passes qui cassent les lignes dans les petits espaces représentent une menace immédiate pour le duo de milieux défensifs de United.

La réponse du capitaine : Bruno Fernandes reste le joueur autour duquel s’articule le jeu de l’équipe de Michael Carrick, mais United doit mieux maîtriser l’axe grâce à Carlos Baleba et Youri Tielemans pour empêcher Paz et Maxence Caqueret de dicter le rythme.

Analyse tactique et compositions probables

Como 1907 (4-2-3-1) : Sánchez ; Couto, Jacobo, Kempf, Valle ; Perrone, Da Cunha ; Liberali, Paz, Baturina ; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui ; Santos, Baleba ; Fernandes, Tielemans, Rashford ; Mbeumo.

À noter : Leny Yoro est suspendu pour Manchester United après son carton rouge contre l’Atlético Madrid, ce qui contraint Lisandro Martínez et Harry Maguire à former la charnière centrale. Fàbregas devrait demander à Como de presser haut dès le début, en s’appuyant sur ses résultats à domicile : le club est resté invaincu lors de 32 de ses 40 derniers matches.

Les dernières nouvelles des équipes et les effectifs

Como vs Manchester United Équipes probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
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Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como est entraîné par Cesc Fabregas, mais aucune composition confirmée ni information sur d’éventuelles blessures n’est disponible avant la rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United est dirigé par Michael Carrick. Aucun détail confirmé sur le groupe ni aucune information sur d’éventuelles blessures n’est actuellement disponible. De nouvelles précisions seront ajoutées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme récente

COM

COM - Forme

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
N0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Como aborde cette rencontre avec deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches, pour neuf buts marqués et trois encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul vierge sur le terrain de la Roma en Serie A, après sa seule défaite sur cette période, un revers 2-0 contre Frosinone. Son résultat le plus marquant récemment est sa victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Como a également battu Parme 2-1 en Serie A. Son dernier résultat en Ligue des champions reste toutefois une défaite 3-2 face à Feyenoord, qui complique sa situation dans le groupe.

Manchester United peine à trouver de la régularité et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, dont trois se sont soldés par une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un revers 2-0 contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions. United a également fait match nul 1-1 contre Tottenham et Fulham en Premier League, perdu 2-3 face à Brighton en Carabao Cup et subi une défaite 0-1 contre Manchester City. Avec seulement trois buts marqués et six encaissés sur ces cinq matches, ce bilan souligne l’ampleur du défi qui attend Carrick.

Historique des confrontations

Aucune rencontre précédente entre Como et Manchester United ne figure dans les données disponibles. Ce match constitue la première confrontation officielle entre les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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