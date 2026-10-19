Como contre Manchester United : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 reçoit Manchester United F.C. le mercredi 21 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

Le Como de Cesc Fàbregas, en pleine forme, vise un géant en difficulté

Le Como ambitieux de Cesc Fàbregas accueille Manchester United en Lombardie avec le plein de confiance après sa victoire 3–1 sur le terrain de la Fiorentina en Serie A. À l’inverse, Manchester United arrive dans le nord de l’Italie sur une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Après avoir déjà écrasé le RB Leipzig 4–1 à domicile lors de la première journée de la Ligue des champions, l’équipe surprise italienne vise son plus grand succès européen à ce jour face à un Manchester United en quête d’un nouvel élan.

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Como marque les esprits avec trois buts à Florence

Como 1907 aborde son rendez-vous européen de mercredi avec une confiance débordante après son impressionnante victoire 3–1 sur le terrain de l’ACF Fiorentina en Serie A, le dimanche 18 octobre. Les buts inscrits par Mattia Liberali (31e) et Nico Paz (35e) ont rapidement donné un net avantage à l’équipe de Fàbregas, avant qu’Anastasios Douvikas ne scelle les trois points en seconde période. Porté par la créativité de Nico Paz, Maxence Caqueret et Mattia Liberali, Como aborde la soirée historique de mercredi avec une attaque en grande forme.

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Manchester United tenu en échec dans le derby des Pennines avant son déplacement européen

Manchester United se rend dans le nord de l’Italie avec l’objectif de mettre fin à une série de résultats décevants, toutes compétitions confondues. Après une défaite 2–0 sur le terrain de l’Atlético Madrid lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 13 octobre, United a concédé le nul 1–1 face à son grand rival Leeds United à Elland Road, le dimanche 18 octobre. Bryan Mbeumo avait ouvert le score à la 35e minute. Emmené par son capitaine au milieu de terrain Bruno Fernandes, aux côtés des attaquants de côté Bryan Mbeumo et Amad Diallo, United entend prendre rapidement le contrôle du match en Italie.

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Le duel clé : Nico Paz contre Bruno Fernandes

Le maître à jouer : L’international argentin Nico Paz a livré une prestation magistrale contre la Fiorentina (1 but, 1 passe décisive, note de 8,2). Ses percées balle au pied et ses passes qui cassent les lignes dans les petits espaces représentent une menace immédiate pour le duo de milieux défensifs de United.

La réponse du capitaine : Bruno Fernandes reste le joueur autour duquel s’articule le jeu de l’équipe de Michael Carrick, mais United doit mieux maîtriser l’axe grâce à Carlos Baleba et Youri Tielemans pour empêcher Paz et Maxence Caqueret de dicter le rythme.

Analyse tactique et compositions probables

Como 1907 (4-2-3-1) : Sánchez ; Couto, Jacobo, Kempf, Valle ; Perrone, Da Cunha ; Liberali, Paz, Baturina ; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui ; Santos, Baleba ; Fernandes, Tielemans, Rashford ; Mbeumo.

À noter : Leny Yoro est suspendu pour Manchester United après son carton rouge contre l’Atlético Madrid, ce qui contraint Lisandro Martínez et Harry Maguire à former la charnière centrale. Fàbregas devrait demander à Como de presser haut dès le début, en s’appuyant sur ses résultats à domicile : le club est resté invaincu lors de 32 de ses 40 derniers matches.

Les dernières nouvelles des équipes et les effectifs

Como est entraîné par Cesc Fabregas, mais aucune composition confirmée ni information sur d’éventuelles blessures n’est disponible avant la rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United est dirigé par Michael Carrick. Aucun détail confirmé sur le groupe ni aucune information sur d’éventuelles blessures n’est actuellement disponible. De nouvelles précisions seront ajoutées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme récente

Como aborde cette rencontre avec deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches, pour neuf buts marqués et trois encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul vierge sur le terrain de la Roma en Serie A, après sa seule défaite sur cette période, un revers 2-0 contre Frosinone. Son résultat le plus marquant récemment est sa victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Como a également battu Parme 2-1 en Serie A. Son dernier résultat en Ligue des champions reste toutefois une défaite 3-2 face à Feyenoord, qui complique sa situation dans le groupe.

Manchester United peine à trouver de la régularité et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, dont trois se sont soldés par une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un revers 2-0 contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions. United a également fait match nul 1-1 contre Tottenham et Fulham en Premier League, perdu 2-3 face à Brighton en Carabao Cup et subi une défaite 0-1 contre Manchester City. Avec seulement trois buts marqués et six encaissés sur ces cinq matches, ce bilan souligne l’ampleur du défi qui attend Carrick.

Historique des confrontations

Aucune rencontre précédente entre Como et Manchester United ne figure dans les données disponibles. Ce match constitue la première confrontation officielle entre les deux clubs.