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« Pas des semaines, mais des mois. » C’est ainsi que Cesc Fabregas a évoqué le délai de rétablissement de Moise Kean après la nouvelle blessure de l’avant-centre de Como. L’ancien joueur de la Fiorentina étant indisponible pour une longue période, tout le poids de l’attaque reposera sur les épaules de Douvikas, au moins jusqu’en janvier. Lors du prochain mercato, le club lombard devra remédier à cette situation et réfléchit déjà au prochain buteur à recruter.

Quatre noms se détachent au bord du lac pour prendre le relais de Kean. Arrivé de la Fiorentina lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat fixée à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus éventuels, l’attaquant italien sera indisponible jusqu’à l’année prochaine et ne reviendra qu’à un stade avancé de 2027. Pour le remplacer, Como étudie quatre profils : Camello, Scamacca, Esposito et Varela.

En tête de liste, selon le Corriere della Sera, figurent Gianluca Scamacca et Sergio Camello : l’Italien pourrait quitter l’Atalanta, tandis que l’Espagnol du Rayo Vallecano, né en 2001, plaît depuis longtemps à Fabregas, qui a déjà recruté en Liga avec succès.

L’arrivée de Scamacca serait aussi une excellente affaire pour Como, qui pourrait l’inscrire sur sa liste pour la Ligue des champions. Il occuperait l’une des places réservées aux joueurs formés en Italie, dont l’effectif de Fabregas ne regorge pas. L’ancien joueur du Genoa et de Sassuolo, né en 1999, était déjà suivi il y a quelques mois par le club lombard, qui pourrait aussi tirer parti du choix de Sarri, lequel lui préfère désormais régulièrement Krstovic. Le Romain serait ouvert à un transfert et voudrait changer d’air pour se relancer, avec aussi l’équipe d’Italie en ligne de mire.

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Il devra devancer trois autres attaquants en pleine ascension. À commencer par Camello, un joueur rapide et polyvalent, moins puissant physiquement que Scamacca mais doté d’une plus grande marge de progression. La star du Rayo a déjà joué un rôle décisif dans la victoire de l’Espagne aux Jeux olympiques et est désormais prête à franchir un cap.

Un cap que comptent aussi franchir Sebastiano Esposito et Gustavo Varela. Le premier a rejoint Sassuolo cet été après un départ tumultueux de Cagliari. Il trouve de la régularité à Sassuolo, mais c’est avec l’équipe d’Italie qu’il a montré ses qualités les plus prometteuses : le sélectionneur Mancini l’a installé comme titulaire. Son arrivée dans un grand club n’est qu’une question de temps.

La nouvelle indisponibilité de Kean obligera aussi Como à trouver de nouvelles cibles, parmi lesquelles pourrait figurer Varela, l’attaquant qui se distingue le plus en Italie. L’actuel meilleur buteur de Serie A ne restera plus longtemps à Monza : entre janvier et juin, le Portugais rejoindra un club d’un autre calibre. Tout le monde le veut. De la Juventus à Naples, de l’Inter au Benfica, qui a conservé 20 % de la plus-value sur sa future revente. Como pourrait bientôt rejoindre cette liste : sur le marché des transferts comme sur le terrain, le club a montré qu’il avait peu de rivaux.