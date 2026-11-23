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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Le stade Giuseppe Sinigaglia accueille Como - AEK Athènes, une rencontre de Ligue des champions entre une équipe en pleine confiance et une autre en quête de réponses.

Le Como de Cesc Fabregas reste sur une victoire 2-0 contre Cagliari en Serie A, qui a effacé sa défaite 2-0 face à l’Inter. En Europe, le club lombard a déjà montré son meilleur visage en infligeant un 9-1 à Lens.

Le chiffre le plus marquant concerne l’attaque : 15 buts inscrits lors des cinq derniers matches. Nico Paz incarne cette progression, avec six buts et huit passes décisives en 14 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues.

L’AEK Athènes de Marko Nikolic traverse une période plus difficile. Après sa défaite 3-2 contre le Real Madrid en Ligue des champions, le club grec a également perdu le derby face au Panathinaikos et son match de Coupe contre le PAOK.

Sa dernière sortie a toutefois apporté un signe positif : une victoire 1-0 sur le terrain de Kalamata en championnat. Pour l’équipe de Nikolic, le point faible reste la défense, qui a encaissé neuf buts lors des cinq derniers matches.

Voici toutes les informations pour suivre Como - AEK Athènes en direct : chaînes TV, streaming, compositions et état de forme.

Actualités des équipes

Le Como de Cesc Fabregas doit se passer de Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao et Moise Kean, tous indisponibles sur blessure. Aucun joueur n’est suspendu. La composition probable comprend Jean Butez dans les buts, Kempf, Couto, Ramon et Valle en défense, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina et Paz au milieu, ainsi que Douvikas seul en pointe.

L’AEK Athènes de Marko Nikolic est privé de Zini, Oleksandr Zubkov et Kervin Arriaga, blessés, tandis qu’Aboubakary Koita est suspendu. Dans le onze probable figurent notamment Strakosha dans les buts, Relvas et Moukoudi en défense, Marin et Majer au milieu, ainsi que Varga et Jovic en attaque. D’éventuelles mises à jour suivront à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

Como compte quatre victoires et une défaite (4-0-1) lors de ses cinq derniers matches. Son succès le plus récent est un 2-0 contre Cagliari en Serie A, tandis que son résultat le plus large reste le 9-1 sur le terrain de Lens en Ligue des champions. Lors des autres rencontres, le club lombard a battu Venezia 1-0 et le Torino 3-1, ne s’inclinant que face à l’Inter, 2-0. Au total, l’équipe de Fabregas a inscrit 15 buts et en a encaissé quatre.

L’AEK Athènes compte deux victoires et trois défaites (2-0-3). Son dernier résultat est un succès 1-0 sur le terrain de Kalamata en Super League, après une victoire 2-1 contre Levadiakos. Le club s’est en revanche incliné face au Real Madrid (2-3), au Panathinaikos (0-2) et au PAOK en Coupe (1-3). Son bilan est de six buts marqués et neuf encaissés.

Confrontations directes

Les données disponibles ne font état d’aucune confrontation récente entre Como et l’AEK Athènes. Il est donc impossible de dresser un bilan de leurs duels : les deux équipes s’affrontent sans précédent récent sur lequel s’appuyer.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, Como occupe la quatrième place, tandis que l’AEK Athènes est 29e. Cet écart reflète deux campagnes européennes opposées : le club lombard figure dans le haut du classement et cherche à consolider sa position, tandis que le club grec tente de remonter depuis le bas du tableau et a besoin de points pour améliorer son parcours.