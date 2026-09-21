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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Communiqué officiel : une star de la Juventus opérée en urgence après une fracture à la main

Juventus FC
R. Kolo Muani
Serie A
Italie
France

Quand fera-t-il son retour à la compétition ?

Le club de la Juventus a annoncé que son attaquant Randal Kolo Muani a subi avec succès une opération chirurgicale pour soigner une fracture à la main, et ce après la victoire face à l'Atalanta sur le score de 2-0.

L'avant-centre s'était blessé lors d'un choc involontaire au cours du match d'hier, qui s'est soldé par une victoire dans le cadre du championnat d'Italie et qui s'est disputé à l'Allianz Stadium de la ville de Turin.

La blessure du joueur a été diagnostiquée comme une fracture de la phalange proximale, ce qui a rendu nécessaire son passage sur la table d'opération et une intervention de fixation osseuse.

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L'opération a été réalisée aujourd'hui au centre J Medical de la ville de Turin, qui fait partie du complexe Continassa appartenant au club, par le docteur De Loris Pigozzi.

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Kolo Muani pourra reprendre les entraînements dans deux jours, afin d'être à la disposition de l'entraîneur Luciano Spalletti durant la trêve internationale.

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L'ancienne star du Paris Saint-Germain a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 6 matches officiels disputés avec les Bianconeri jusqu'à présent cette saison.

La Juventus compte une longue liste d'absents comprenant Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremie Boga et Jeff Ekhator.

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