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Khaled Mahmoud

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Communiqué officiel : touché par une nouvelle blessure, la star brésilienne manquera les quarts de finale de la Coupe du monde

Brésil vs Japon
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Brésil vs À déterminer
L. Paqueta
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É.-U.

Le Brésil perd l'une de ses stars avant le prochain test en vue de la Coupe du monde

La sélection brésilienne a essuyé un nouveau coup dur après que les examens médicaux ont révélé que le milieu de terrain Lucas Paquetá souffrait d'une blessure à la cuisse qui l'empêchera de participer au prochain match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, venant ainsi s'ajouter à la liste des blessés du camp de la « Seleção ».

Le milieu de terrain avait dû céder sa place dès l’entame de la seconde période, lundi, lors du match des 32es de finale remporté 2-1 face au Japon. Endrick l’avait alors remplacé, avant que Paquetá ne réapparaisse sur le banc, boitant et chaussé d’une orthèse.

Une IRM réalisée mardi à New York a révélé une déchirure musculaire à la cuisse, excluant le milieu de terrain pour au moins le prochain match, selon des sources de la Fédération brésilienne confirmées par le journal français L’Équipe.

La CBF a publié un communiqué pour rassurer les supporters : « Lucas Paquetá suivra un programme de soins intensifs supervisé par le staff médical de la Seleção afin d’accélérer son rétablissement et de le faire revenir sur les terrains au plus vite. »

Son forfait pour le huitième de finale programmé dimanche au stade MetLife d’East Rutherford, dans la banlieue de New York, est donc acté. Le Brésil y défiera le vainqueur du match Norvège-Côte d’Ivoire.

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Il s’agit de la deuxième lésion aux ischio-jambiers au sein de la Seleção depuis le début du tournoi, après celle subie par l’ailier Raphinha en phase de groupes.

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