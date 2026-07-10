La Fédération argentine de football a signalé une possible cyberattaque après la diffusion d’e-mails, prétendument envoyés depuis ses comptes officiels, qui critiquaient l’arbitrage lors de la victoire 3-2 de l’Albiceleste face à l’Égypte en Coupe du monde.

Tenante du titre, l’Argentine a failli être éliminée en huitièmes de finale après avoir concédé deux buts d’entrée face à l’Égypte, avant de renverser la vapeur dans les dernières minutes pour se qualifier pour les quarts.

Après la rencontre, la Fédération égyptienne a saisi la FIFA pour réclamer l’exclusion de l’arbitre français François Litxer et de son équipe, qu’elle accuse d’avoir favorisé l’Argentine.

Selon la BBC et plusieurs quotidiens argentins dont « La Voz », en citant des sources externes, que des e-mails avaient été envoyés depuis le compte de la Fédération argentine de football à des journalistes après la rencontre, indiquant que « l’Argentine n’avait pas gagné » et que la victoire était nulle car elle résultait de « décisions arbitrales corrompues ».

Selon le journal, des sources au sein de la Fédération argentine ont confirmé qu’un groupe de hackers d’origine égyptienne était à l’origine de ces messages, qui saluaient par ailleurs la performance de l’Égypte.

En réaction à cet incident, la Fédération afghane de football a publié un communiqué indiquant : « Nous tenons à vous informer que nous avons détecté l’envoi potentiel d’e-mails provenant d’un de nos comptes institutionnels, qui n’a ni été créé ni autorisé par notre équipe. »

Il invitait également le public « à ignorer tout message inhabituel émanant récemment de notre compte, surtout s’il contient des liens, des pièces jointes ou des demandes d’informations personnelles ».

La Fédération a ajouté : « Il est possible que notre compte ait fait l’objet d’un piratage non autorisé ; nous nous employons donc à faire la lumière sur ce qui s’est passé et à prendre les mesures de sécurité nécessaires. »