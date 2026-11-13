COMMUNIQUÉ OFFICIEL : RedBird Capital Partners lance Milan Sports & Entertainment (« MSE ») et nomme Brett Yormark directeur général

Partager Suivez GOAL sur Google

NEW YORK et MILAN, le 13 novembre 2026 : RedBird Capital Partners (« RedBird ») a lancé aujourd’hui Milan Sports & Entertainment (« MSE »), une holding qui réunira les investissements de RedBird à Milan dans les secteurs du sport, des infrastructures et du divertissement.

Publicité

La nouvelle société regroupera des actifs distincts au sein d’une plateforme multisports intégrée, avec une gestion centralisée, des compétences partagées et des partenariats coordonnés entre les différentes activités.

Capitale financière et commerciale de l’Italie et référence mondiale dans les domaines de la mode, du design et de la culture, Milan se trouve à la convergence des secteurs qui redéfinissent l’avenir du sport, du divertissement et des événements en direct. Dans un contexte européen marqué par de nouveaux investissements privés, le développement des infrastructures et la transformation de l’industrie du sport, Milan possède les caractéristiques et la taille nécessaires pour s’imposer comme l’un des marchés du sport et du divertissement les plus influents au monde. MSE entend saisir les opportunités nées de la rencontre entre ces secteurs en réunissant des acteurs sportifs de classe mondiale, des infrastructures, des spectacles et des expériences culturelles au sein d’une plateforme intégrée, solidement ancrée à Milan mais dotée d’un rayonnement et d’ambitions mondiales.

Mais surtout, MSE incarne l’investissement et l’engagement à long terme de RedBird à Milan, ainsi que son engagement pour l’avenir de la ville.

Au cœur de MSE se trouve l’AC Milan, deuxième club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions, avec sept titres européens, 19 titres de champion d’Italie et une communauté mondiale de plus de 650 millions de supporters de l’AC Milan. L’AC Milan est à la base des ambitions de MSE : une institution sportive emblématique, dotée d’une marque puissante à l’international et profondément liée à la ville dont elle porte le nom.

Publicité Publicité

Le Generali Stadium, futur stade de l’AC Milan récemment annoncé, est un élément clé de cette vision : une nouvelle enceinte de 71 500 places, conçue par Foster + Partners et MANICA. L’accord historique sur les droits de dénomination conclu avec Generali, le plus important de l’histoire du sport, réunit deux des marques les plus emblématiques d’Italie, l’AC Milan et Generali, dans un partenariat alliant leur riche héritage italien et leur engagement commun pour l’avenir de Milan. Plus qu’un stade de football, le Generali Stadium sera un pôle ultramoderne, actif toute l’année, consacré au sport, aux concerts, aux spectacles, à l’accueil et au commerce.

Related Topics

Au-delà du projet de nouveau stade, MSE entend développer un écosystème plus large d’activités sportives et de divertissement à Milan. Ses projets comprennent la création d’une activité de gestion de stades et de salles chargée des services de restauration et de vente, des produits dérivés et des loges haut de gamme ; l’évaluation de la possibilité de détenir une franchise basée à Milan dans le cadre du projet de ligue NBA Europe ; le développement d’un nouveau lieu consacré au sport et aux spectacles à San Donato ; et la recherche d’opportunités pour renforcer la place de Milan dans le tennis international.

RedBird possède une solide expérience dans la création et le développement d’entreprises dans les secteurs du sport, des médias et de l’accueil (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE mettra à profit les compétences de RedBird pour bâtir une plateforme dont la valeur globale, les opportunités commerciales et l’influence mondiale iront bien au-delà de celles de chacun de ses acteurs pris séparément.

Publicité

Gerry Cardinale, fondateur et associé gérant de RedBird Capital, a déclaré : « Au cours des 25 dernières années, nous avons travaillé aux côtés des détenteurs de droits dans les secteurs du sport et des médias pour créer des entreprises innovantes qui ont transformé leurs secteurs respectifs. Cette évolution repose sur un profond respect pour le patrimoine de propriété intellectuelle qui constitue le fondement de ces activités, sur un partenariat à long terme avec les détenteurs de droits et sur l’ambition d’exploiter pleinement le potentiel de ces équipes et de ces ligues, sur le terrain comme en dehors.

Milan Sports & Entertainment est l’aboutissement de ce parcours et du travail accompli depuis notre premier investissement dans l’AC Milan, il y a quatre ans. Devenir propriétaires d’un club nous a permis de comprendre encore mieux ce qui crée de la valeur à long terme : gagner, être au service des supporters et investir dans les communautés qui donnent tout leur sens à ces institutions.

Publicité

Aujourd’hui, nous mettons cette expérience à profit à une autre échelle : non pas celle d’un seul club, d’un seul sport ou d’une seule enceinte, mais celle d’une ville entière et d’un portefeuille couvrant le sport, l’art de vivre et le divertissement. Je connais Brett Yormark et travaille avec lui depuis 25 ans, et je ne peux imaginer meilleur dirigeant dans le sport international pour contribuer à mettre en œuvre cette stratégie. Grâce à Brett, nous pouvons faire venir à Milan le meilleur du sport et des spectacles américains, et contribuer à écrire un nouveau chapitre de la croissance et du rayonnement international de la ville. Avec le Milan comme point de référence, qui restera toujours le moteur de toutes nos initiatives, nous entendons bâtir une plateforme de sport et de divertissement de classe mondiale, capable de façonner l’avenir de Milan et du sport européen et de ramener ce dernier au sommet de la scène mondiale. »

BRETT YORMARK NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL

Publicité

Parallèlement à la création de MSE, RedBird constitue l’équipe dirigeante de la nouvelle holding et a annoncé la nomination de Brett Yormark au poste de directeur général. Sous la responsabilité directe de Gerry Cardinale, Yormark pilotera l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de MSE, en supervisant les activités actuellement en portefeuille et en évaluant de futures opportunités d’investissement.

Yormark apporte plus de trente ans d’expérience dans la création, le développement et la direction d’organisations dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. Il est actuellement commissaire de la Big 12 Conference, poste qu’il quittera fin janvier 2027. Durant son mandat à la Big 12, il a :

Publicité

• Piloté une phase d’expansion, de croissance commerciale et de transformation de la marque de grande ampleur

• Conclu un accord historique sur les droits médiatiques avec ESPN et Fox, valable jusqu’à la saison 2030-31

Publicité

• Supervisé l’expansion géographique de la conférence avec l’arrivée des universités des Four Corners : University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) et University of Utah (Utes)

• Introduit dans le sport universitaire une approche axée sur le divertissement, en mettant en valeur les principaux événements de la Big 12 et en renforçant sa marque grâce à des initiatives innovantes en matière de marketing, de partenariats et de narration

Publicité

• Créé le premier Big 12 Business Advisory Board, réunissant des personnalités de premier plan du monde des affaires pour soutenir la stratégie commerciale et la croissance à long terme de la conférence

Auparavant, Yormark a été directeur général de Brooklyn Sports & Entertainment (« BSE »), où il a supervisé les activités des Brooklyn Nets, franchise de NBA, et du Barclays Center. Durant son mandat, il a :

Publicité

• Joué un rôle central dans le déménagement de la franchise à Brooklyn et conclu en 2007 un accord de vingt ans sur les droits de dénomination de la salle avec Barclays, pour un montant record

• Fait du Barclays Center l’un des principaux lieux de spectacles après son ouverture en 2012, avec environ 11 000 abonnements vendus et environ 80 % des loges attribuées lors de la première saison. Au cours de sa première année, la salle a accueilli environ 200 événements et plus de 2,1 millions de visiteurs

Publicité

• Positionné les Nets parmi les principales équipes de NBA et comme une marque mondiale, les faisant passer de la 31e à la 4e place pour les ventes de produits dérivés de la NBA et de la 27e à la 5e place pour les ventes de billets

• Élargi le portefeuille d’enceintes de BSE en pilotant la rénovation, la réouverture et la gestion ultérieure de NYCB LIVE, du Brooklyn Paramount et de l’historique Webster Hall de Manhattan

Publicité

• Supervisé toutes les activités du Barclays Center et de NYCB LIVE, notamment l’exploitation, la programmation des événements, les ventes et le marketing

Brett Yormark a déclaré : « C’est un honneur et un privilège d’assumer cette fonction dans une ville qui possède l’histoire et la passion sportive de Milan. Je suis conscient de la responsabilité que représente la direction d’une organisation liée à des institutions qui comptent autant pour leurs supporters et leurs communautés. Tout au long de ma carrière, j’ai contribué à faire évoluer des organisations sportives, à étendre leur rayonnement et à créer de nouvelles opportunités. J’ai hâte de mettre cette expérience à profit pour concrétiser la vision de RedBird pour MSE. Je me réjouis de travailler aux côtés de Gerry, de RedBird et de nos collègues à Milan pour traduire cette vision en résultats concrets et durables. »

Publicité

Biographie de Brett Yormark

Brett Yormark est actuellement le cinquième commissaire de l’histoire de la Big 12 Conference, poste qu’il occupera jusqu’à la fin du mois de janvier 2027. Depuis son arrivée à la conférence, Yormark en a piloté la modernisation, en intégrant en interne d’importantes compétences commerciales et marketing.

Publicité

Avant de rejoindre la Big 12, Yormark a occupé pendant trois ans les postes de directeur des opérations de Roc Nation et de codirecteur général de Roc Nation Unified. Roc Nation est une société de divertissement qui propose des services intégrés à un portefeuille diversifié de talents, notamment la gestion d’artistes, l’édition musicale, les tournées, la production, le développement stratégique de marques et d’autres services.

Auparavant, Yormark a été pendant 14 ans président et directeur général de Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, société qui gère et contrôle le Barclays Center, les Brooklyn Nets et leur équipe affiliée en NBA G League, les Long Island Nets. Au début de sa carrière, Yormark a travaillé pendant six ans chez NASCAR, contribuant à faire de cette organisation de courses automobiles de stock-car l’un des principaux acteurs du sport.

Publicité

Yormark a figuré trois fois, soit le maximum autorisé, dans le classement « Forty Under 40 » du Sports Business Journal et deux fois dans la liste « 40 Under 40 » de Crain’s New York Business.

À propos de RedBird Capital Partners

Publicité

RedBird Capital Partners est une société d’investissement privée qui développe des entreprises à fort potentiel de croissance et propose des solutions stratégiques de financement aux fondateurs et aux entrepreneurs. Fondée en 2014 par Gerry Cardinale, RedBird associe une approche sophistiquée de l’investissement en capital-investissement à une implication opérationnelle directe dans le développement des entreprises, en se concentrant sur ses secteurs de prédilection : le sport, les médias et le divertissement, ainsi que les services financiers. La société gère actuellement plus de 21 milliards de dollars d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan et de family offices du monde entier.

Pour plus d’informations : www.redbirdcap.com