Communiqué officiel… Quelle est la vérité concernant les offres de recrutement des « jumeaux » de l'équipe nationale égyptienne ?

Mustafa Abu Zahra, membre de la Fédération égyptienne de football, a révélé une information surprenante concernant les « jumeaux » Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne, et son frère, qui occupe le poste de directeur des « Pharaons ».

Le duo a mené les Pharaons jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de l’histoire, avant de s’incliner 2-3 face à l’Argentine.

Dans un entretien accordé à la chaîne « On Sport », Abou Zahra a affirmé : « Hossam et Ibrahim se distinguent de toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé, car ils n’ont réclamé aucun avantage matériel pendant toute cette période. »

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Il ajoute : « Je vais dévoiler des éléments que tout le monde ignore : le duo a reçu de nombreuses offres pour quitter la sélection égyptienne, mais il a refusé de lâcher prise et entend poursuivre l’aventure avec les Pharaons. »

Il a ajouté : « J’ai évoqué leur avenir avec le président de la Fédération égyptienne, qui m’a confirmé sa volonté de les conserver et de satisfaire leurs demandes pour assurer la continuité de cette dynamique. »

De son côté, Ibrahim Hassan a réaffirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter la sélection égyptienne, précisant : « Aucune somme d’argent ne nous ferait renoncer à servir notre patrie. »

Et de conclure : « Par exemple, si l’on nous proposait de gagner mille livres ailleurs contre dix livres avec l’équipe nationale égyptienne, nous choisirions de représenter notre pays. »