La Premier League a officiellement révélé la raison pour laquelle le but d'Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a été accordé face à Manchester United, ce dimanche soir, sur la pelouse d'Old Trafford, lors de la quatrième journée du championnat.

Haaland a conduit son équipe, Manchester City, à la victoire face à Manchester United (1-0), grâce à un but qui a suscité de vives polémiques, permettant aux Citizens de porter leur total à 12 points (un parcours parfait), à la deuxième place, derrière Arsenal, leader à la différence de buts.

Le but de Haaland est intervenu après que son coéquipier Josko Gvardiol a envoyé un centre dans la surface de réparation, parvenu à l'attaquant norvégien qui a logé le ballon au fond des filets, mais l'assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, conduisant l'arbitre Michael Oliver à refuser le but dans un premier temps, avant que l'arbitre vidéo n'intervienne pour revoir l'action et vérifier la justesse de la décision.

Après le recours à l'assistance vidéo, Michael Oliver a décidé d'accorder le but en faveur de Manchester City, au milieu de vives protestations des joueurs de Manchester United.

La Premier League a commenté ce but sur son site officiel en déclarant : «59e minute : Erling Haaland inscrit un but pour donner l'avantage à Manchester City, mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour signaler que le joueur norvégien était en position de hors-jeu. »

Et d'ajouter : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a revu la décision de l'arbitre de ne pas accorder le but pour cause de hors-jeu, et a estimé que Haaland était en position régulière et a recommandé de valider le but. »

Et de poursuivre : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a par ailleurs considéré que, bien qu'Enzo Fernández se trouvait en position de hors-jeu, il n'a pas joué le ballon. »

Concernant l'expulsion de Phil Foden, vedette de Manchester City, à la 23e minute après son coup de pied sur Bruno Fernandes, la ligue a déclaré : « La décision de l'arbitre d'expulser Foden par un carton rouge pour comportement violent a été vérifiée et confirmée par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). »

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