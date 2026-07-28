Le conseil d'administration du Real Madrid a arrêté, lors de sa réunion tenue le 28 juillet 2026, les états financiers annuels de l'exercice 2025-2026.

Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a indiqué que ces chiffres confirmaient la solidité du modèle économique du club, qui continue de dominer le secteur du sport mondial en matière de revenus.

Le Real Madrid a réalisé des revenus records dans le monde du sport : ses revenus opérationnels, hors transferts de joueurs, se sont élevés à 1,221 milliard d'euros, soit une hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente.

Le Real Madrid a ainsi franchi la barre des 1,2 milliard d'euros pour la première fois, un chiffre qu'aucun autre club sportif au monde n'a atteint jusqu'à présent, ce qui renforce la position du club en tant que plus grand club en matière de revenus dans le secteur du sport.

Cette croissance s'appuie principalement sur les activités gérées directement par le club : les revenus du stade ont augmenté de 11 % et les revenus du marketing de 6 %, portés par le renouvellement des principaux contrats de sponsoring et l'arrivée de nouveaux sponsors.

Depuis la saison 2018-2019, les revenus ont progressé de 61 %, mais 93 % de cette croissance proviennent des revenus gérés directement par le club. Par exemple, les revenus du stade ont plus que doublé (+107 %) par rapport à la saison 2018-2019, dernière année avant le début des travaux de construction.