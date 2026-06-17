Communiqué officiel : le Real Madrid annonce qu’il saisit les instances compétentes dans l’affaire Negreira et réclame des sanctions contre le FC Barcelone

Le Real Madrid a renforcé sa position dans l’affaire « Negreira » en annonçant avoir déposé une requête officielle auprès de l’Union européenne de football (UEFA), demandant la réouverture du dossier disciplinaire concernant les versements effectués par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la commission des arbitres de la Fédération espagnole de football, José Negreira.

Dans un communiqué officiel, le club merengue déclare avoir informé les instances disciplinaires de l’UEFA de l’existence d’« éléments de preuve importants » venant étayer les indices connus depuis le début de l’affaire, concernant des versements de longue date, opaques et sans justification vérifiable, qui auraient été transférés à Negreira par l’intermédiaire de différentes structures et sociétés.

Le club madrilène estime que ces faits représentent une « menace systématique extrêmement grave » pour l’intégrité des compétitions, car ils révèlent, selon le communiqué, l’existence d’un mécanisme d’influence illicite sur le système arbitral, contraire aux principes de justice compétitive, de neutralité et d’intégrité sportive.

Le club merengue exhorte l’instance européenne à rouvrir le dossier disciplinaire déjà ouvert, estimant que le statu quo actuel, sans résolution, porte atteinte à la crédibilité du football et de ses institutions, et qu’il est impératif de prendre des sanctions sportives fermes, indépendamment des enquêtes et procédures judiciaires en cours.

Le club merengue précise toutefois qu’il ne demande pas à l’UEFA de se prononcer sur le fond de l’affaire judiciaire en cours ni de se substituer aux autorités compétentes, mais bien d’adopter les mesures disciplinaires qu’elle estime nécessaires pour préserver l’intégrité et la transparence des compétitions européennes.

Le club a par ailleurs confirmé qu’il poursuivrait son action judiciaire en tant que partie civile dans la procédure pénale en cours, réaffirmant sa volonté de défendre les valeurs fondamentales du sport et de veiller à ce que de tels agissements ne demeurent pas impunis.

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