Communiqué officiel : le Real Madrid annonce avoir remporté son contentieux judiciaire contre la Liga

Le Real Madrid a officialisé ce mardi sa victoire dans le contentieux judiciaire qui l’opposait à la Ligue espagnole de football.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue annonce que la Cour suprême a « confirmé de manière définitive la nullité des décisions prises par le président de la Liga, qui avaient empêché notre club de participer à plusieurs réunions de l’organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels de la Liga tenues au cours de l’année 2022 ».

Le club ajoute : « Le 10 avril 2026, la première chambre de la Cour suprême a rejeté l’appel de la Liga et confirmé les jugements antérieurs, estimant que ces décisions portaient atteinte aux droits de participation du Real Madrid et avaient été adoptées sans respecter les procédures légales requises. »

Au lieu d’accepter ce jugement, la Liga a déposé une demande d’annulation afin de contester une décision déjà définitive. La Cour suprême a rejeté cette requête et exclu tout recours visant à rouvrir un débat juridique déjà tranché.

« Cette nouvelle décision confirme de manière catégorique le bien-fondé de la position défendue par le Real Madrid tout au long de cette procédure, et met un terme aux tentatives répétées de la Ligue espagnole de football de contester des décisions qui ont été déclarées contraires à la loi. »

Le club conclut en se félicitant d’une décision qui « réaffirme les principes de légalité, de sécurité juridique et de respect des droits des clubs qui constituent les institutions du football professionnel ».