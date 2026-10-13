Communiqué officiel : la FIFA répond au scandale du salaire secret d'Infantino

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une vive polémique, après le récent scandale du salaire supplémentaire.

Selon une enquête publiée lundi soir par le quotidien britannique The Times, le président de la FIFA aurait perçu des compensations supplémentaires de la part de FWC2026 US Inc, la société chargée de l'organisation de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

D'après des documents fiscaux américains, ce montant s'est élevé à 1,76 million de dollars américains en 2024, soit près de 1,5 million d'euros, en plus des revenus déjà déclarés par la Fédération internationale de football.

Cette révélation soulève des questions sur la transparence financière de la FIFA et sur la rémunération réelle de son président.

La FIFA a réagi rapidement à ces accusations, démentant toute irrégularité. L'organisation affirme respecter pleinement l'ensemble de ses obligations en matière de déclaration et nie toute violation de ses statuts.

Dans un communiqué publié ce mardi par l'instance dirigeante, on peut lire : « La FIFA ne verse pas de second salaire à son président et respecte toutes les exigences de déclaration relatives aux rémunérations. La rémunération annuelle du président de la FIFA, ainsi que les autres avantages contractuels, sont fixés par la sous-commission indépendante des rémunérations. »

Le communiqué ajoute, selon le quotidien britannique The Telegraph : « La Fédération internationale de football (FIFA) rejette fermement toute allégation selon laquelle elle n'aurait pas divulgué d'informations financières et aurait enfreint ses règlements. Les comptes de la FIFA font l'objet d'un audit indépendant et toutes les déclarations sont conformes aux réglementations fiscales en Suisse, aux États-Unis et ailleurs. »

L'instance dirigeante a précisé qu'elle « se concentre entièrement sur la réunion du Conseil de la FIFA prévue jeudi et attend avec impatience les discussions avec ses membres afin de poursuivre le développement du jeu, après avoir organisé la Coupe du monde de football la plus réussie de l'histoire ».



