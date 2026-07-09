Communiqué officiel… La FIFA explique l'annulation du but de l'Égypte face à l'Argentine et la non-validation du penalty de Salah

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié un communiqué officiel pour clarifier les décisions arbitrales les plus controversées de la rencontre Égypte-Argentine, remportée par les « danseurs de tango » (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce texte fait suite à une vague de critiques massives visant l’arbitre français François Litxer.

Le match a suscité une vive polémique après l’annulation d’un but égyptien pour une faute signalée en début d’action, puis la non-conversion d’un penalty réclamé par les Pharaons pour une chute de Mohamed Salah, juste avant le troisième but argentin, des décisions ayant provoqué les protestations des joueurs et du staff technique égyptien.

Les spécialistes de l’arbitrage et plusieurs anciennes gloires se sont d’ailleurs montrés partagés sur la justesse des décisions de l’arbitre français, confirmant ainsi la nécessité d’une prise de position de l’instance internationale.

Plusieurs légendes du football, dont Alan Shearer, Gary Neville et Roy Keane, estiment que la sélection égyptienne a été lésée par l’arbitrage, un avis partagé par Claudio López, ex-star de l’Argentine.

L’expert anglais Graham Scott juge l’annulation du but égyptien erronée, tandis que le réseau spécialisé « Archivo Far » la considère justifiée par l’intervention de la vidéo.

Pour clore la polémique, l’Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, est intervenu pour expliquer les fondements arbitraux sur lesquels reposaient ces décisions, affirmant que la technologie vidéo avait appliqué le protocole approuvé dans les deux cas.

Colina : « Voici pourquoi le but de l’Égypte a été annulé »

Il a toutefois estimé nécessaire de clarifier certains points, en raison de l’ampleur de la polémique.

Il a déclaré ce jeudi sur le site officiel de la FIFA : « En règle générale, nous préférons ne pas commenter de cas d’arbitrage spécifiques pendant les tournois, mais nous avons récemment expliqué comment les arbitres doivent traiter les tentatives des joueurs visant à gêner les gardiens de but ; c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de clarifier un autre point qui a suscité beaucoup de débats. »

Il a ensuite expliqué le fonctionnement de la technologie vidéo : « Après l’inscription d’un but, l’arbitre vidéo passe en revue l’intégralité de la phase offensive. Si une faute commise lors de la construction de l’attaque et ayant eu une incidence directe sur le but est détectée, l’arbitre vidéo recommande à l’arbitre principal de revoir la séquence à l’écran. »

Il a rappelé que le protocole VAR ne fixe ni distance ni délai précis pour la révision, affirmant : « Il n’y a aucune limite de temps ni de distance spécifique entre la faute et le but pour que celle-ci soit prise en compte. »

Concernant le but égyptien annulé, Collina a déclaré : « Lors du match entre l’Argentine et l’Égypte, le joueur égyptien Marwan Attia a clairement piétiné le pied de Lisandro Martínez. »

Il a ajouté : « Pour nous, une faute reste une faute, quelle que soit son évidence. Si l’arbitre sur le terrain ne l’a pas vue, l’arbitre vidéo a le droit d’intervenir. »

Pourquoi aucun penalty n’a-t-il été accordé à Mohamed Salah ?

Le président de la commission des arbitres de la FIFA est également revenu sur l’action au cours de laquelle l’Égypte a réclamé un penalty en faveur de Mohamed Salah juste avant le troisième but de l’Argentine.

Il a expliqué : « Si aucune faute n’est détectée pendant la phase d’attaque qui mène au but, l’arbitre vidéo en informe l’arbitre de terrain. »

Il a ensuite précisé la différence entre une faute et un contact légitime : « Marcher sur le pied d’un adversaire constitue une faute, mais si le défenseur touche d’abord le ballon puis qu’un contact normal se produit ensuite, il n’y a pas de faute. »

Il a souligné que cette interprétation s’appliquait au contact entre Salah et Julián Álvarez, déclarant : « L’arbitre et l’arbitre vidéo ont estimé que le contact entre Mohamed Salah et Julián Álvarez était un contact normal dans le football. »

La FIFA a par la suite diffusé un nouvel angle vidéo censé prouver que Alvarez avait bien joué le ballon avant le contact avec le capitaine égyptien.

Il a par ailleurs souligné que Salah n’avait pas insisté pour réclamer un penalty, s’était rapidement relevé et avait regagné sa position défensive, juste avant que l’Argentine ne lance la contre-attaque conclue par le but de la victoire.

Colina : certaines décisions resteront toujours sujettes à interprétation.

Colina a conclu en soulignant que certaines situations resteront toujours sujettes à interprétation, mais il a réaffirmé sa confiance dans la prestation des arbitres tout au long du tournoi.

« Il y aura toujours une marge d’appréciation personnelle dans certaines décisions arbitrales, mais nous sommes satisfaits de la manière dont ces principes ont été appliqués tout au long du tournoi », a-t-il conclu.

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