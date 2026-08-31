La Fédération égyptienne de football a publié un communiqué officiel dans lequel elle a tranché la polémique autour de l'incident controversé survenu lors du dernier match entre Al Ahly et Zed en championnat égyptien.

Des informations ont circulé selon lesquelles l'arbitre Mohamed Maarouf aurait indiqué à Wael Gomaa, directeur sportif d'Al Ahly, la nécessité de faire sortir Ali Mahmoud, car il ne pourrait pas le protéger d'une expulsion.

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La Fédération égyptienne a déclaré dans son communiqué de ce jour : « La commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football a suivi ce qui a circulé au cours des dernières heures concernant l'incident entre l'arbitre Mohamed Maarouf et Wael Gomaa, directeur sportif du club Al Ahly, lors du match entre Al Ahly et Zed, ainsi que les allégations soulevées au sujet du joueur Ali Mahmoud. »

Elle a poursuivi : « La commission des arbitres confirme qu'elle a tenu une réunion pour examiner l'incident et qu'elle a écouté dans leur intégralité les enregistrements de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), afin d'établir la vérité sur ce qui s'est déroulé lors de l'incident. »

Elle a continué : « Après avoir examiné et écouté les enregistrements, la commission des arbitres n'a pas établi que l'arbitre Mohamed Maarouf ait parlé à Wael Gomaa au sujet du joueur Ali Mahmoud. La conversation portait sur la réclamation du club Al Ahly concernant une faute, à laquelle le directeur sportif (Wael Gomaa) s'est opposé, et la réponse de l'arbitre Mohamed Maarouf a été qu'il n'y avait pas faute et que la situation avait été revue par l'arbitre VAR. Il n'y a dans l'échange aucun propos demandant à l'arbitre la sortie du joueur pour le protéger, comme cela a été évoqué dans les médias. »

La Fédération a ajouté dans son communiqué : « La commission des arbitres adresse ses sincères remerciements au Conseil supérieur des médias pour avoir convoqué le représentant légal de la chaîne à une audition en raison de cette infraction. La commission salue la décision proactive du Conseil, qui reflète son souci de réguler le paysage médiatique et de préserver les valeurs professionnelles, tout en soulignant que la commission s'apprêtait à saisir le Conseil pour prendre les mesures nécessaires concernant cet incident, mais que la décision est intervenue rapidement, ce que la commission apprécie et salue. »

Elle a précisé : « La commission réaffirme sa pleine détermination à traiter tous les faits et observations liés à l'arbitrage avec transparence et objectivité, en veillant à vérifier les faits avant d'émettre tout jugement ou de diffuser des informations inexactes. »

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Elle a conclu : « La commission des arbitres invite tous les acteurs du système sportif, les médias et les supporters à soutenir l'arbitrage égyptien et à veiller à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs et les informations non vérifiées, en raison de l'impact négatif que cela entraîne sur le système du football égyptien. »







