Communiqué officiel : la Fédération belge retire son soutien à Infantino pour les élections de la FIFA

La Fédération belge de football a affirmé, ce lundi, qu'elle ne soutiendrait pas Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la présidence de la FIFA, évoquant de sérieuses inquiétudes concernant la transparence et la gouvernance, ainsi que la décision ayant dispensé Folarin Balogun de purger sa suspension obligatoire lors de la Coupe du monde.

Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a subi une pression croissante après que sa proposition controversée de vendre des parts commerciales de la Coupe du monde a suscité des réactions de colère.

Malgré cette opposition, le président de la FIFA a annoncé dimanche son intention de se représenter à l'élection de l'an prochain pour un nouveau mandat qui le maintiendrait à son poste jusqu'en 2031.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération belge de football a indiqué que son refus de soutenir Infantino découle du fait que la FIFA n'a fait preuve d'« aucune transparence » concernant l'initiative de la FIFA pour les projets avancés et le traitement du carton rouge reçu par Balogun.

Dans le cadre du plan de la Fédération internationale de football (FIFA), cette dernière a proposé de vendre des parts de la Coupe du monde à des sociétés d'investissement privées pour 4,2 milliards de dollars. Le plan a été rapidement retiré le 1er août, quelques jours après avoir été dévoilé, à la suite de vives critiques dans les milieux sportifs.

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La Fédération belge de football a souligné qu'un certain nombre de décisions et d'évaluations importantes dans cette affaire n'ont, à ce jour, pas été étayées par des justifications suffisantes, ce qui soulève des questions sur la transparence de ce processus et sa gouvernance.

La Fédération a ajouté : « Nous sommes en contact étroit avec l'Union européenne de football et cherchons ensemble à obtenir des réponses claires concernant le processus de prise de décision et les étapes ultérieures. »

L'Union européenne de football (UEFA) a mené les appels réclamant la démission d'Infantino, déclarant avoir perdu confiance en sa direction et menaçant auparavant de boycotter les tournois de la FIFA, y compris la Coupe du monde.

Un nombre croissant de fédérations membres, dont la Fédération anglaise de football, ont retiré leur soutien à la réélection d'Infantino.

L'affaire Balogun

Concernant Balogun, la Fédération belge de football a déclaré que la FIFA n'avait pas fourni d'explication satisfaisante à son intervention ni précisé comment des questions disciplinaires similaires seraient gérées à l'avenir.

Le différend a éclaté après que le président américain Donald Trump a téléphoné au président de la FIFA, Infantino, ce qui a poussé la FIFA à reporter la suspension obligatoire d'un match de Balogun, sanctionnant son intervention qui lui avait valu un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine.

Cette décision a permis à l'attaquant de participer contre la Belgique lors d'un match décisif pour la qualification en quart de finale de la Coupe du monde.

Pascale Van Damme, présidente de la Fédération belge, a déclaré : « Deux mois après les événements, nous constatons que nos questions demeurent à ce jour sans réponse. »

Elle a poursuivi : « Compte tenu de l'importance de la transparence et de la clarté pour toutes les parties concernées, nous demandons les éclaircissements nécessaires et, en même temps, nous souhaitons explorer les moyens d'améliorer les procédures actuelles, afin que des cas similaires puissent être traités de manière claire, cohérente et efficace à l'avenir. »

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La Fédération belge a demandé à la FIFA d'ajouter officiellement l'affaire Balogun à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre.