La Fédération allemande de football (DFB) se retrouve au cœur d’une polémique liée à la décision de la FIFA concernant l’attaquant américain Fularin Balagun. Ce dernier a pu disputer le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique après que sa suspension pour exclusion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine a été levée.

Ces dernières heures, la pression s’est intensifiée sur Gianni Infantino, président de la FIFA, déjà sous le feu des critiques depuis cette décision controversée de l’instance internationale. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui réclament des explications.

La Fédération allemande de football réclame notamment que le président de la FIFA clarifie s’il a été contacté par le président américain Donald Trump, dont le pays accueille la Coupe du monde, afin d’autoriser Balogun à prendre part à la rencontre.

Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football, exige des explications : « La crédibilité de la FIFA est en jeu », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué officiel diffusé ce lundi, il a ajouté : « La FIFA doit réagir rapidement aux informations selon lesquelles la décision de suspendre le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun aurait été précédée d’un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. »

Il conclut : « Il faut dissiper rapidement et sans équivoque l’impression d’une ingérence politique effective dans le sport… L’intégrité de la compétition et la crédibilité de la FIFA sont en jeu. »