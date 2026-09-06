La Fédération internationale de football association (FIFA) a confirmé que son président Gianni Infantino se présenterait à sa réélection au mois de mars prochain.

Infantino, qui occupe ce poste depuis 2016, fait face à une pression croissante après l'abandon de son projet de céder des parts dans les compétitions de la FIFA à des sociétés d'investissement privées.

Le plan lucratif d'Infantino a suscité une vague de colère mondiale, l'Union des associations européennes de football (UEFA) ayant menacé de boycotter toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde.

On pouvait lire dans un communiqué publié par la FIFA : « Infantino a annoncé en avril qu'il se présenterait à sa réélection en 2027 »,

Le communiqué ajoute : « Bien entendu, rien n'a changé. M. Infantino se présentera à sa réélection. »

C'est la première fois que la FIFA annonce qu'Infantino vise à briguer un quatrième mandat depuis le début du scandale qui a suivi la Coupe du monde durant l'été.

Cette semaine, la FIFA a accusé l'Union des associations européennes de football de mener « une campagne de dénigrement contre elle et sa direction », dans le cadre de la contestation des procédures judiciaires liées au plan d'Infantino.

La semaine dernière, l'UEFA avait déposé des documents juridiques aux États-Unis, réclamant la divulgation de preuves et de documents de la part de la FIFA, tout en avertissant de la possibilité de déposer une plainte pénale en Suisse.

La chaîne « BBC Sport » a appris que l'UEFA était confiante quant à la possibilité de trouver un candidat pour affronter Infantino.

Tout candidat doit obligatoirement obtenir le soutien d'au moins 106 fédérations parmi les 211 fédérations membres de la FIFA.

L'UEFA a renoncé à l'idée de tenter d'imposer un vote de défiance.

L'adoption de cette proposition nécessite l'approbation des trois quarts des membres, soit 159 voix, par une modification des statuts de la FIFA, ce qui est considéré comme irréaliste.

Aucun autre candidat pour affronter Infantino n'a été désigné à ce jour, bien que le président de la Concacaf Victor Montagliani soit considéré comme une option sérieuse.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 18 novembre.



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