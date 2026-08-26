À l'approche des élections de la FIFA, prévues en mars 2027, Gianni Infantino, le président de l'instance internationale, a reçu le soutien de trois légendes argentines.

Dans un contexte de controverse croissante autour de la gestion de la Fédération internationale de football, Javier Pastore, Javier Zanetti et Esteban Cambiasso ont publié un communiqué commun dans lequel ils ont défendu le bilan du président de la FIFA.

Les trois anciens internationaux argentins ont mis en lumière le rôle grandissant accordé aux joueurs depuis qu'Infantino a pris les rênes.

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Ils ont écrit sur leurs comptes Instagram : « Au cours de la dernière décennie, nous avons constaté l'engagement de la FIFA et du président Infantino à garantir la représentation des joueurs dans le monde du football, ce qui n'existait pas auparavant. »

Selon eux, les joueurs actuels et anciens disposent désormais d'une « voix qui compte et d'un rôle actif » grâce à leur participation à diverses commissions, projets et groupes de travail.

Cette prise de position intervient dans un climat d'opposition grandissante autour de Gianni Infantino. Plusieurs anciens internationaux ont récemment appelé à un changement à la tête de la FIFA, parmi lesquels les Français Mikaël Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne et Jessica Houara-D'Hommeaux.

À l'inverse, Pastore, Zanetti et Cambiasso défendent la structure actuelle de l'organisation face à cette opposition, en déclarant : « Nos opinions sont entendues, et de nombreuses initiatives bénéfiques pour le football prennent forme grâce à nos contributions, nos idées, nos projets et notre participation active. »

Cette déclaration apparaît comme un soutien public de taille à Infantino, à un moment où les critiques visant sa présidence s'intensifient et où le conflit autour de l'avenir de la gestion de la FIFA se durcit.

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