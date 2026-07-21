La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles infractions disciplinaires commises par la sélection argentine, après sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

La FIFA a désigné un procureur chargé de la discipline et de l'éthique pour examiner les événements survenus au MetLife Stadium à l'issue du match de dimanche.

Plusieurs joueurs argentins et membres du staff technique s'exposent à de lourdes sanctions en cas de condamnation, tandis que la Fédération argentine de football risque d'écoper d'une nouvelle amende.

La FIFA a déclaré dans un communiqué officiel : « Après évaluation des rapports de match relatifs à la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, et conformément à l'article 36 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de discipline a désigné un procureur chargé de la discipline et de l'éthique pour enquêter sur d'éventuelles infractions au Code en lien avec les événements d'après-match. »

Le communiqué a ajouté : « Des détails supplémentaires seront communiqués par la Commission de discipline de la FIFA dès la finalisation du rapport du procureur. »

La sélection argentine a de nouveau essuyé des critiques en raison de son jeu agressif lors de cette défaite (1-0), Enzo Fernández ayant été expulsé après avoir reçu deux avertissements vers la fin du temps réglementaire. À l'issue de la rencontre, Nahuel Molina a frappé Rodri à la poitrine alors qu'il courait pour célébrer devant lui, et l'entraîneur adjoint de l'Argentine, Roberto Ayala, s'est retrouvé impliqué dans une altercation avec Dani Olmo.

Leandro Paredes a lui aussi semblé être expulsé après le coup de sifflet final, pour avoir saisi le défenseur espagnol Eric García par le cou, mais cette expulsion a été par la suite retirée des registres officiels de la FIFA, l'instance internationale ayant confirmé qu'aucune mesure disciplinaire n'avait effectivement été prise à l'encontre du milieu de terrain dans les suites du match.

Par conséquent, toute suspension ou sanction à son égard découlerait d'une éventuelle enquête rétroactive que pourrait ouvrir la Commission de discipline de la FIFA.

La FIFA avait également confirmé la semaine dernière qu'elle évaluait les rapports de la demi-finale disputée contre l'Angleterre, à la suite de la polémique entourant les îles Malouines.