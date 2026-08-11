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Communiqué officiel : beIN SPORTS tranche sur les matches de Mohamed Salah

Mercato
M. Salah
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Égypte

Comment regarder les matches de Trabzonspor après le recrutement de Mohamed Salah

Dans un coup de théâtre qui a bouleversé tous les pronostics sur le marché des transferts, le club de Trabzonspor a bouclé une opération de premier plan en s'attachant les services de la star internationale égyptienne Mohamed Salah, en provenance de Liverpool, avec un contrat courant jusqu'en 2028, au terme d'une bataille éclair dans laquelle tous les indices penchaient en faveur de son rival Beşiktaş.

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Cette opération, annoncée officiellement par le club turc, met un terme à un parcours légendaire de Salah sur les pelouses anglaises et ouvre un chapitre nouveau et passionnant de sa carrière sous la direction de l'entraîneur Fatih Tekke.

Trabzonspor se prépare à un départ en fanfare pour la nouvelle saison 2026/2027, entamant son parcours par une confrontation face à Kasımpaşa, le samedi 15 août prochain.

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Trabzonspor, dirigé par l'entraîneur Fatih Tekke, disputera son premier match en championnat turc dans le cadre des compétitions de la nouvelle saison 2026/2027.

Trabzonspor entame son parcours dans la saison du championnat turc par une confrontation face à Kasımpaşa, le samedi prochain correspondant au 15 août.

Le réseau de chaînes « beIN Sports » a annoncé qu'il diffusera les principaux matches de la star internationale égyptienne Mohamed Salah, avec son équipe de Trabzonspor, en championnat turc, en plus de ses différentes plateformes numériques.

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Le réseau qatari a publié, via son compte sur le réseau social « X » : « beIN a l'intention de diffuser les principaux matches de Mohamed Salah avec Trabzonspor en Süper Lig turque de football en direct et en exclusivité sur son réseau de chaînes, en plus de sa plateforme numérique de premier plan TOD by beIN, à partir du 15 du mois en cours. »

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