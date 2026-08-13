Communiqué officiel : Abdallah El Said clarifie sa position sur son maintien au Zamalek

Abdallah El Said, la star de Zamalek, a publié un communiqué officiel pour clarifier sa position quant à une poursuite de son aventure avec le club blanc lors de la nouvelle saison, après que des rumeurs ont fait état de son désir de prendre sa retraite.

De nombreuses polémiques ont éclaté ces derniers jours, à la suite de l'absence d'El Said (41 ans) au stage de Zamalek en préparation de la saison prochaine, en raison de ses arriérés de paiement selon plusieurs rapports de presse.

Mohamed Abdelhadi, l'agent d'El Said, a par ailleurs révélé que le joueur avait demandé la résiliation de son contrat avec Zamalek, déclarant sur sa page Facebook : « Abdallah El Said a officiellement demandé de mettre fin à son contrat avec le club de Zamalek, en raison de ce qu'il considère comme un mauvais traitement de la part du conseil d'administration du club, que ce soit sur le plan moral ou médiatique. »

Mais Abdallah El Said, ancien joueur d'Al Ahly, d'Ismaily et de Pyramids, a clarifié tous les détails dans un communiqué officiel publié ce jeudi, dans lequel il a déclaré : « Aux formidables supporters du club de Zamalek : depuis le premier instant de mon intégration à une grande institution appelée le club de Zamalek, je me considère comme un membre de cette grande famille, comme l'un des enfants de ce grand club et comme l'un de ses supporters. Ce que j'ai vécu durant cette période n'était pas un simple travail sur son terrain dans ma vie, mais bien l'une des étapes les plus importantes de ma carrière footballistique, au milieu de ce public dont je n'ai reçu que de l'amour et de la considération. »

Il a ajouté sur sa page officielle Instagram : « Tout ce qui a circulé au cours des dernières heures est totalement dénué de vérité. Je ne me suis jamais rebellé contre le club de Zamalek, et l'option du départ ne sera jamais une perte pour Zamalek et ses formidables supporters, quoi qu'il arrive. J'ai eu l'honneur d'être ici. »

Il a poursuivi : « J'ai pensé à prendre ma retraite et à mettre fin à ma carrière footballistique avec le maillot que j'ai vraiment aimé, un moment qui viendra inévitablement. C'est une réflexion qui a pris un certain temps et qui a coïncidé avec le début de la période de préparation de l'équipe ; c'est ainsi que s'explique mon absence lors du début de leur travail. En tant que membre de cette famille dont j'ai ressenti dans chaque situation le sens véritable, je réaffirme tout mon respect et ma considération pour le club de Zamalek, ses supporters, le conseil d'administration et les décisions qu'il prend, et j'ai l'honneur de faire partie de ses rangs cette saison. »

Il a conclu : « Je promets aux formidables supporters de placer l'intérêt de Zamalek en premier, et je leur promets de me battre et de lutter pour toutes les compétitions la saison prochaine. Vive Zamalek et vivent ses fidèles supporters. »











