Séville a durci sa contestation concernant le déroulement de son match face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, après avoir déposé une plainte officielle auprès de la Liga, sur fond de ce qu'il a qualifié de « traitement inéquitable » dans la diffusion des images arbitrales polémiques, avec des demandes claires visant à obtenir l'intégralité des enregistrements originaux et à les conserver en prévision d'éventuelles poursuites judiciaires.

Le club andalou a perdu face au Real Madrid sur le score de 4-1, lors de la rencontre disputée avant-hier dimanche, mais il estime qu'un certain nombre de décisions arbitrales, ainsi que la manière dont les situations ont été présentées à la télévision, ont influé sur le cours de la rencontre et privé le match d'un traitement équitable des séquences contestées.

Cette démarche officielle est intervenue après que le président du club, José María Del Nido Carrasco, s'est rendu à Madrid pour discuter des cas litigieux avec les instances compétentes en matière d'arbitrage.

Séville a publié un communiqué dans lequel il a affirmé son mécontentement quant aux critères de la réalisation télévisée, et a également contesté les déclarations de Sergio Carranza Lizcano, responsable de la réalisation et du montage au sein du dispositif de production télévisée de la Liga.

Quatre séquences qui attisent la colère de Séville

Le club andalou a identifié quatre situations qui, selon lui, n'ont pas bénéficié d'une couverture télévisée appropriée, comparées aux images qui ont servi les intérêts du Real Madrid.

Le premier cas concerne l'accrochage entre Cucurella et Piqué, pour lequel Séville estime qu'un penalty aurait dû être accordé, tandis que, dans le deuxième cas, le club a contesté un coup de coude d'Arda Güler sur le même joueur, considérant qu'il justifiait d'envisager la possibilité de brandir un carton rouge, d'autant que le ralenti télévisé, selon son récit, n'a pas montré la séquence avec suffisamment de clarté ni en recourant aux outils de zoom.

Séville a également protesté contre l'absence d'analyse de la faute possible de Konaté sur Rubén Vargas avant que le Real Madrid n'inscrive son deuxième but, tout en soulignant que le penalty accordé en faveur du club merengue après un accrochage sur Kylian Mbappé a bénéficié de multiples ralentis et sous différents angles.

Le club estime que cette disparité de traitement des situations soulève des questions quant aux critères adoptés dans la réalisation des matches et à leur conformité avec le principe d'égalité entre les clubs.

Des demandes visant à obtenir les enregistrements et à les conserver à des fins judiciaires

Séville ne s'est pas contenté d'enregistrer sa protestation, mais a présenté une série de demandes officielles à la Liga, une démarche qui ouvre la voie à une escalade plus importante s'il n'obtient pas de réponses convaincantes.

Le club a réclamé une explication détaillée du plan de production télévisée du match, incluant la répartition des caméras, les angles qui n'ont pas été couverts et les responsables des décisions de réalisation, ainsi que la remise de l'intégralité des enregistrements originaux et complets des quatre cas litigieux.

Il a également appelé à la conservation de tous les enregistrements et de tout le matériel technique concerné, y compris les enregistrements indépendants des caméras, en prévision d'éventuelles poursuites judiciaires, ainsi qu'à la divulgation des guides directeurs et des protocoles qui régissent la réalisation des matches et l'élaboration des résumés officiels.

Séville a par ailleurs réclamé l'ouverture d'une enquête complète sur l'affaire, la détermination des responsabilités et l'adoption de mesures correctives garantissant, selon ses termes, un traitement neutre et équitable de tous les clubs de la compétition.

Une accusation de suppression de séquences dans le résumé officiel

Parmi les principaux points de contestation de Séville figure son accusation selon laquelle le résumé officiel du match a délibérément omis trois situations : l'accrochage entre Cucurella et Piqué, le coup de coude d'Arda Güler et la faute possible qui a précédé le deuxième but du Real Madrid.

Le club a souligné que les images de ces situations sont apparues par la suite sur d'autres supports de diffusion, parmi lesquels Movistar Plus+ et DAZN, ce qui a accru ses doutes quant aux critères utilisés pour sélectionner les séquences présentées dans le résumé officiel.

Séville a affirmé que le rôle de la réalisation télévisée ne se limite pas à retransmettre les événements du match, mais qu'elle constitue un élément déterminant pour mettre en évidence les situations litigieuses et fournir les images susceptibles d'aider à évaluer les décisions arbitrales, y compris les examens de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Un désaccord avec la commission des arbitres après la réunion de Madrid

Parallèlement à sa plainte auprès de la Liga, Séville a annoncé son désaccord avec les critères présentés par la commission technique des arbitres lors d'une réunion consacrée à l'examen des situations litigieuses de la rencontre face au Real Madrid.

Le club a précisé que les discussions se sont déroulées dans le respect mutuel, mais qu'elles ont révélé des divergences de vues manifestes concernant les séquences contestées, ce qui signifie que la réunion n'a pas mis fin au différend entre les deux parties.

L'entraîneur de Séville, Luis García Plaza, avait exprimé sa colère à l'issue du match, estimant que son équipe avait été privée de disputer une partie de la rencontre en supériorité numérique, en référence à la polémique entourant la séquence impliquant Arda Güler.