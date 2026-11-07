À un moment délicat, et alors que s'intensifient les informations concernant un possible départ de Hossam Hassan de la sélection égyptienne, la Fédération égyptienne de football a publié un communiqué officiel appelant au calme et à l'unité, demandant aux médias et aux supporters de s'éloigner de l'escalade et des emportements susceptibles d'affecter la préparation de l'Égypte en vue des échéances à venir.

Plusieurs rapports médiatiques avaient révélé que la Fédération égyptienne de football envisageait de démettre Hossam Hassan de ses fonctions, malgré sa réussite à mener la sélection jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce qui a ouvert la porte à des interrogations sur l'avenir du staff technique de l'Égypte.

La Fédération égyptienne de football a déclaré, dans son communiqué publié ce samedi : « La Fédération égyptienne de football affirme que l'intérêt de la première sélection nationale et sa stabilité figurent en tête de ses priorités, en tant que représentante du football égyptien et des aspirations de ses supporters. »

Elle a ajouté : « À la lumière des événements soulevés récemment, la phase actuelle exige une grande part de responsabilité, de calme et d'unité, loin de toute escalade ou emportement qui pourrait affecter la concentration de la sélection et sa préparation pour les échéances à venir. »

La Fédération a conclu son communiqué en insistant sur la nécessité de soutenir la sélection, en déclarant : « La Fédération invite tous les médias et les supporters égyptiens à soutenir la sélection nationale et à se rassembler autour d'elle, afin de réaliser les aspirations des supporters du football égyptien. »

Le communiqué de la Fédération de football était censé porter un message décisif mettant fin à la polémique soulevée autour de l'avenir de Hossam Hassan, dans un contexte de spéculations médiatiques sur une éventuelle éviction, mais le communiqué est resté dépourvu du nom du sélectionneur, sans aucune indication explicite d'un renouvellement de la confiance en lui ou d'un attachement à son maintien.

Bien que le contenu du communiqué laisse entendre que Hossam Hassan restera à la tête de la sélection lors du prochain stage, en préparation des deux rencontres face au Malawi, il n'a pas comporté d'éléments confirmant l'attachement de la Fédération à son égard jusqu'à la fin de son contrat qui court jusqu'en 2030, ce qui laisse planer des points d'interrogation sur l'avenir du sélectionneur et ouvre la porte à davantage de spéculations sur la position du conseil d'administration à son sujet.

Le communiqué de la Fédération de football intervient au moment où la sélection égyptienne se prépare à disputer deux rencontres face au Malawi, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, le stage de l'Égypte débutant le 9 novembre courant au centre des sélections nationales.

Le stade international du Caire doit accueillir la rencontre aller le 13 novembre, avant que les deux sélections ne se retrouvent le 17 du même mois, au stade international de Bingu au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée.

La sélection égyptienne se trouve dans le deuxième groupe des éliminatoires, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. L'Égypte est en tête du classement avec 4 points, devançant à la différence de buts l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, et que le Soudan du Sud ferme la marche sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul et vierge face à l'Angola à domicile, avant de retrouver le chemin de la victoire grâce à un large succès sur le Soudan du Sud à l'extérieur, sur le score de cinq buts à zéro.