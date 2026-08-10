Le cercle des dissensions s'élargit au sein de la Fédération internationale de football (FIFA) et autour de son président Gianni Infantino, après que plusieurs des principaux dirigeants des confédérations continentales ont adressé une accusation au ton sévère à la direction de l'institution mondiale du football, estimant que la confiance a été violée « par la tromperie », dans une nouvelle escalade qui pourrait ouvrir la voie à une confrontation plus large sur la manière de gérer le football mondial.

La FIFA et Infantino ont été directement accusés de rupture de confiance, dans une lettre ouverte publiée par l'Union européenne de football (UEFA), la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football, une démarche qui reflète l'ampleur des tensions grandissantes dans les coulisses de l'institution internationale.

Une lettre incendiaire contre la direction de la FIFA

La lettre, signée par les présidents de ces confédérations et leurs secrétaires généraux, souligne que la récente polémique liée à la proposition du « projet FIFA Forward » (FFE) ne relève pas d'un simple différend administratif ou commercial, mais touche au cœur des principes censés régir le football mondial.

Les signataires ont affirmé que la question concerne avant tout « l'intégrité du jeu et l'intégrité des personnes élues pour le diriger », en référence claire à la nécessité de préserver la confiance entre la FIFA, les confédérations continentales et les parties qui représentent les différentes composantes du jeu.

La lettre fait suite à de larges divergences autour d'un projet commercial proposé par la FIFA, avant que les objections ne se multiplient de la part de plusieurs confédérations continentales, au premier rang desquelles l'UEFA, selon ce qu'a rapporté "BBC Sport".

Un projet commercial à l'origine de la crise

Le projet « FIFA Forward » (FFE) devait conduire à la création d'une nouvelle société chargée de gérer les droits commerciaux et les droits de billetterie de l'ensemble des tournois de la FIFA, y compris les Coupes du monde.

La proposition prévoyait également la vente d'une participation de 21 % dans la nouvelle société à une société d'investissement privée, ce qui a suscité de vives inquiétudes et critiques au sein de plusieurs confédérations continentales, au milieu d'interrogations sur la nature du projet et ses conséquences sur la gestion des droits commerciaux des grands tournois relevant de la FIFA.

Avec l'élargissement du cercle des objections, le projet s'est heurté à une forte résistance de la part de plusieurs confédérations, avant d'être finalement abandonné.

L'UEFA a brandi la menace du boycott

L'Union européenne de football était en tête des opposants au projet, l'escalade étant allée jusqu'à la menace de boycotter l'ensemble des tournois de la FIFA, une position qui reflète la profondeur du différend entre les deux parties.

Avec l'échec du projet, la crise ne s'est pas éteinte, mais s'est déplacée vers un niveau plus sensible, les accusations étant désormais directement liées à la confiance dans la manière dont la FIFA est gérée et à la relation entre sa direction et les confédérations continentales.

Dans une lettre au ton sévère, les présidents des confédérations continentales et leurs secrétaires généraux ont déclaré : « Lorsque la confiance est violée par la tromperie, et lorsqu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a conféré le pouvoir, cela équivaut à un abandon du devoir. »

Cette formule porte de fortes connotations politiques et administratives, apparaissant comme une critique directe de la manière dont le pouvoir est exercé au sein de l'institution internationale, et comme une affirmation que le poste de direction ne confère pas à son détenteur le droit de passer outre les instances qui lui ont accordé leur confiance.

La FIFA réplique et évoque un « effort coordonné »

Cette escalade continentale intervient après un communiqué publié par la FIFA samedi soir, dans lequel elle a vivement critiqué ce qu'elle a qualifié d'« effort coordonné et persistant » visant à « saper » l'organisation et son président Gianni Infantino.

La Fédération internationale a défendu sa position face aux critiques croissantes, à un moment où le différend semble dépasser le simple désaccord autour d'un projet commercial, dès lors qu'il est devenu lié à la nature de la relation entre la direction de la FIFA et les confédérations continentales.

Cet échange d'accusations révèle une crise de confiance grandissante entre les deux camps, en particulier avec le glissement du différend du débat sur les détails du projet « FIFA Forward » vers des questions d'intégrité, de transparence et de manière d'exercer le pouvoir.

Des appels à un examen indépendant

Alors que la polémique se poursuit, les trois confédérations continentales ont appelé à la conduite d'un examen par une « tierce partie totalement indépendante », dans une tentative de parvenir à une évaluation neutre des développements ayant accompagné le projet « FIFA Forward » et de la manière dont il a été traité.

Cet appel intervient après que la FIFA s'est engagée à présenter un rapport sur la question au Conseil de la FIFA au cours du mois d'octobre prochain.

Le rapport attendu devrait constituer une étape importante dans la crise, d'autant que les demandes d'un examen indépendant reflètent la volonté des confédérations continentales de garantir que l'enquête ou l'évaluation ne se limite pas à des mécanismes internes relevant de l'institution elle-même.

Une crise plus vaste qu'un projet commercial

Ainsi, il apparaît que la crise « FIFA Forward » a dépassé les limites du projet commercial qui avait été proposé pour devenir un véritable test de la relation entre la FIFA et les confédérations continentales, ainsi que de la manière de gérer le football mondial lors de la prochaine étape.

Au moment où la FIFA estime qu'il existe un « effort coordonné » visant l'organisation et son président, les confédérations continentales répliquent par une lettre qui évoque ouvertement une « rupture de confiance par la tromperie » et le fait qu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a conféré le pouvoir.

Entre ces deux positions, les regards se tournent vers ce que révélera l'examen à venir, et vers la question de savoir s'il parviendra à apaiser le différend, ou si le projet « FIFA Forward » sera l'étincelle qui déclenchera une confrontation plus large entre Infantino et plusieurs des plus puissantes confédérations continentales du football mondial.