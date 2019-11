Commission de discipline - Marçal et Moreira suspendus 3 matches, Slimani s'en tire bien

La Commission de Discipline de la LFP a décidé d'être plutôt clémente avec l'attaquant de l'ASM, qui avait été exclu face aux Girondins de Bordeaux.

Réunie en ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP a publié ses décisions quant aux éventuelles supensions. Celles-ci concernent six joueurs du championnat de , parmi lesquels le Monégasque Islam Slimani, le Toulousain Steven Moreira et le Lyonnais Fernando Marçal.

Moreira et Marçal suspendus plus sévèrement

En effet, si Patrick Burner (OGC Nice), Mathieu Cafaro ( ) et Aurélien Chedjou ( ) n'ont écopé que d'un match de suspension chacun, tous n'ont pas eu cette chance. Islam Slimani a quant à lui été suspendu pour deux rencontres après son carton rouge et son coup de sang face aux Girondins de , dimanche, et peut s'estimer un brin heureux, lui qui s'exposait à une sanction bien plus sévère de la part des instances.

Steven Moreira et Fernando Marçal, eux, manqueront à l'appel pour les trois prochains matches de . Pour rappel, et contrairement à l'Algérien, les deux hommes avaient été exclus à cause de gestes dangereux et mal maîtrisés. La Commission de Discipline n'a visiblement guère apprécié.